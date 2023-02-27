Умер актер Владимир Ярославов

Актер Владимир Ярославов скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили представители Омского ТЮЗа во "Вконтакте".
Причиной смерти стала тяжелая болезнь.
Время и место прощание объявят позже.
Ярославов служил в Омском ТЮЗе более 15 лет. Он сыграл в таких спектаклях, как "Самозванец", "В списках не значился", "Жестокость", "Два товарища", "Остановите Малахова", "Пролетарская мельница счастья", "Три толстяка".
Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Ярославова.
"Имя В.П. Ярославова навсегда вписано в славную историю нашего театра", - сообщили представители ТЮЗа.