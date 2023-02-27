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3 часа назад

Умер актер Владимир Ярославов

Газета.Ru

Актер Владимир Ярославов скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили представители Омского ТЮЗа во "Вконтакте".

Умер актер Владимир Ярославов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Время и место прощание объявят позже.

Ярославов служил в Омском ТЮЗе более 15 лет. Он сыграл в таких спектаклях, как "Самозванец", "В списках не значился", "Жестокость", "Два товарища", "Остановите Малахова", "Пролетарская мельница счастья", "Три толстяка".

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Ярославова.

"Имя В.П. Ярославова навсегда вписано в славную историю нашего театра", - сообщили представители ТЮЗа.

Актеры,Три толстяка,
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