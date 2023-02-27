Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
49 минут назад

Звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк появилась на красной дорожке в лангетке

Газета.Ru

Эшли Парк вышла на ковровой дорожке премии SAG Awards 2023 в лангетке на лодыжке. Об этом пишет Page Six.

Звезда "Эмили в Париже" появилась на красной дорожке в лангетке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда «Эмили в Париже» выбрала для появления на премии платье Elie Saab Haute Couture с высоким разрезом на ноге и накидкой. Она дополнила образ золотыми босоножками на платформе Steve Madden за $139 и серебряным браслетом на лодыжке, который скрывал лангетку.

Актриса получила травму ноги на открытии отеля Atlantis Royal в Дубае в январе.

Во время церемонии SAG Awards 2023 она выступала вместе со звездой «Белого лотоса» Хейли Лу Ричардсон и позировала вместе с ней на дорожке.

В январе Парк появилась на Неделе моды в Париже. Она прибыла на показ Valentino в инвалидном кресле, затем встав на костыли.

Актеры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий