Звезда "Эмили в Париже" появилась на красной дорожке в лангетке

Эшли Парк вышла на ковровой дорожке премии SAG Awards 2023 в лангетке на лодыжке. Об этом пишет Page Six.

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Звезда «Эмили в Париже» выбрала для появления на премии платье Elie Saab Haute Couture с высоким разрезом на ноге и накидкой. Она дополнила образ золотыми босоножками на платформе Steve Madden за $139 и серебряным браслетом на лодыжке, который скрывал лангетку.

Актриса получила травму ноги на открытии отеля Atlantis Royal в Дубае в январе.

Во время церемонии SAG Awards 2023 она выступала вместе со звездой «Белого лотоса» Хейли Лу Ричардсон и позировала вместе с ней на дорожке.