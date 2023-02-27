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50 минут назад

Умерла актриса Валерия Огэшану

Российская Газета

Скончалась румынская актриса театра и кино Валерия Огэшану. Как и многие из "социалистических" актеров и актрис этого поколения, Валерия была знакома нашему зрителю. В частности - по приключенческой картине о Мэрджелату "Жёлтая Роза", сиквелу фильма "Дорогой страданий и гнева". Среди других ее ролей - "Август в огне", "Тревога в дельте", "Братья Ждер".

Умерла актриса Валерия Огэшану
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Про уход матери на 77-м году жизни сообщил в соцсети в воскресенье Михай Огэшану, ее сын от актера Вирджила Огэшану. Причина не названа.

Валерия Мариан (девичья фамилия) родилась в 1946 году в Бухаресте. В 1969-м окончила столичный Институт театрального искусства и кинематографии. На экранах дебютировала годом ранее.

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