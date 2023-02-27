Умерла актриса Валерия Огэшану

Скончалась румынская актриса театра и кино Валерия Огэшану. Как и многие из "социалистических" актеров и актрис этого поколения, Валерия была знакома нашему зрителю. В частности - по приключенческой картине о Мэрджелату "Жёлтая Роза", сиквелу фильма "Дорогой страданий и гнева". Среди других ее ролей - "Август в огне", "Тревога в дельте", "Братья Ждер".