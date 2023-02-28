Джек Блэк предложил свою кандидатуру на роль Супермена

Звезда голливудских комедий Джек Блэк в свойственной ироничной манере предложил себя на роль Супермена. Инициатива актера последовала за новостью об очередном перезапуске киновселенной DC.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Комик опубилковал шуточный видеоролик, по сюжету которого он соглашается исполнить роль супергероя по приглашению режиссера Джеймса Ганна. К съемкам юмористического видео 53-летний артист привлек даже своего отца.

Примечательно, что звезда фильма «Школа рока» постоянно балует подписчиков подобным контеном. До этого он уже снимал ролик в образе Человека из стали и Спайдермена.