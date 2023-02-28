Джек Блэк предложил свою кандидатуру на роль Супермена

Звезда голливудских комедий Джек Блэк в свойственной ироничной манере предложил себя на роль Супермена. Инициатива актера последовала за новостью об очередном перезапуске киновселенной DC.
Комик опубилковал шуточный видеоролик, по сюжету которого он соглашается исполнить роль супергероя по приглашению режиссера Джеймса Ганна. К съемкам юмористического видео 53-летний артист привлек даже своего отца.
Примечательно, что звезда фильма «Школа рока» постоянно балует подписчиков подобным контеном. До этого он уже снимал ролик в образе Человека из стали и Спайдермена.
Свежим видео Блэк отреагировал на известия, что по решению режиссера исполнитель роли Супермена Генри Квилл больше не вернется к своей роли. Сейчас на его место активно ищут нового актера.