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1 час назад

Джек Блэк предложил свою кандидатуру на роль Супермена

Слово и Дело

Звезда голливудских комедий Джек Блэк в свойственной ироничной манере предложил себя на роль Супермена. Инициатива актера последовала за новостью об очередном перезапуске киновселенной DC.

Джек Блэк предложил свою кандидатуру на роль Супермена
Фото: Слово и делоСлово и дело

Комик опубилковал шуточный видеоролик, по сюжету которого он соглашается исполнить роль супергероя по приглашению режиссера Джеймса Ганна. К съемкам юмористического видео 53-летний артист привлек даже своего отца.

Примечательно, что звезда фильма «Школа рока» постоянно балует подписчиков подобным контеном. До этого он уже снимал ролик в образе Человека из стали и Спайдермена.

Свежим видео Блэк отреагировал на известия, что по решению режиссера исполнитель роли Супермена Генри Квилл больше не вернется к своей роли. Сейчас на его место активно ищут нового актера.

Актеры,Школа рока,Джек Блэк,
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