Эльвира Болгова: «Сейчас принадлежу себе…»

Она сыграла десятки ролей в фильмах, но нечасто появляется на публике и даёт интервью. А ведь когда-то родители желали ей карьеру врача, но она мечтала о сцене.

Фото: МВД МЕДИА МВД МЕДИА

Возможно, некоторые читатели не узнают её по фамилии, но, взглянув на фото, вспомнят эту хрупкую улыбчивую актрису.

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Немного о себе, творчестве и личном читателям газеты «Щит и меч» рассказала известная незнакомка Эльвира Болгова.

Эльвира, меня удивило, что сами о себе вы как-то сказали, будто ваша биография начинается с Щепки.

- Помню эти слова. Дело в том, что учёба в театральном послужила для меня началом нового периода, когда стала осознавать себя как личность. Я поняла, что в этом мире можно что-то сделать, изменить, повлиять на обстоятельства самостоятельно. Ведь до 16 лет просто была дочерью родителей. В Ясенево, где мы жили, мне было очень душно. Хотелось духовной пищи.

Никаких интересных событий вокруг меня не случалось, поэтому светом в конце тоннеля казались в равной степени что театральный, что монастырь. Но поскольку в училище меня взяли сразу, я пошла по пути наименьшего сопротивления, и это стало большим счастьем, потому как мои педагоги - богом поцелованные и специально мне посланные люди.

Профессия стала некой терапией, я смогла постоянно раскрывать в себе новые черты и качества.

То есть если бы вы не поступили в театральный, то ушли в монастырь?

- Да, и точно стала бы лучшей монахиней (улыбается), но сейчас я лучшая язычница. И на самом деле в душе постоянно ей являлась. Природа всегда была для меня живой. Интересует симбиоз того, что происходит вокруг нас с тем, что внутри. Хотя, конечно, в любой конфессии можно найти мудрость и много подвижников.

Что послужило отправной точкой в вашей карьере? Какой фильм?

- Думаю, «Тесты для настоящих мужчин». Во-первых, картину сопровождала достаточно широкая рекламная кампания. Во-вторых, это было в 1996 году на фоне отсутствия всякой конкуренции. Тогда немножко не ожидала такого внимания к своей персоне, оказалась не готова. Игнорировала многие тусовки, встречи, предложения.

Однажды вам пришлось играть близнецов - трёх разных женщин. Это сложно? В процессе съёмки переключались с роли на роль, либо отсняли сначала полностью одну, а потом другую?

- Всё время переключение. Бывало, что прежде всего все сцены играли в одном костюме, а потом - в другом. Иногда сёстры собирались вместе и дублёрша, стоя спиной к камере, подыгрывала. Правда, она не актриса, поэтому просто «кидала» текст, а мне нужно было ответить.

У вас и приключения на съёмках случались. Знаю, что однажды в Таиланде подцепили вирус…

- Предположительно, виной стали испарения от испражнений летучих мышей. Мы зашли в девственную пещеру, где они испокон веков жили. Мышей оттуда выгнали, прибрали, задекорировали и впустили съёмочную группу. Меня долбануло первой, следом народ «посыпался». Состояние было «в лёжку», и тогда впервые за творческую деятельность я отменила съёмку. Но вылечилась быстро. Чёрт его знает, что это было. Наверное, разновидность гриппа. Главное - все выжили.

В Азии всё по-другому. Все знают, что морская вода целебная. Она залечивает многие раны. Но в тропическом море это не работает. Там живут такие активные микроорганизмы, которые, наоборот, возьмут и съедят тебя (улыбается).

Однажды снимали эпизод с кораблекрушением, целый день просидели на плоту. Половина людей находилась рядом, мужчины вообще полностью в воде. А потом все покрылись красной сыпью и чесались. Дело в том, что во время съёмки шёл дождь. Вместе с ним из рек вымывается какое-то количество тропических микроорганизмов, которые могут покусать.

Оказалось, при осадках купаться категорически нельзя, местные вообще это делают в одежде. Сначала мы смотрели на всё снисходительно, затем сами стали заходить в море не раздеваясь. А медузы там полметра в диаметре! Меня одна ужалила в лицо - след три дня проходил.

В настоящее время задействованы где-либо?

- Да, с моей однокурсницей, прекрасной актрисой и диктором Еленой Ивасишиной, готовим новый театральный проект - чтецкую фантасмагорию «Руслан и Людмила». Голос Елены все хорошо знают по дубляжу и озвучке рекламы. Это не будет размеренное академическое чтение стихов у микрофонов. Напротив, игровое балаганное зрелище, близкое к скоморошьим русским традициям.

В этом спектакле я и актриса, и режиссёр, и продюсер. А у Лены очень чуткое восприятие музыки. Благодаря её креативным решениям зрителям будет легче погрузиться в сказочную атмосферу.

А вы озвучивали что-нибудь?

- Разумеется, - свои роли! Интересен оказался и опыт дубляжа: в фильме «Константин» с Киану Ривзом и Рейчел Вайс. Последняя заговорила моим голосом, а в «Убрать Картера» с Сильвестром Сталлоне - племянница главного героя.

Я успела поработать и по старинке, когда процесс озвучивания сильно отличался от сегодняшнего и происходил не в крошечных частных студиях, а в огромных залах тон-ателье «Мосфильма». Тогда не было для звукорежиссёров современных компьютерных программ, которые облегчают и ускоряют процесс, позволяют исправить почти все огрехи озвучания.

Поначалу было сложно, потому что в большей степени привыкла пользоваться глазами, чем ушами, здесь же ориентируешься на слух. Требуется, чтобы звуковой акцент попал на определённый липсинг (движение губ. - Прим. авт.). Зато это отличнейшая тренировка. Нарабатывается глаз, впоследствии молниеносно считываешь эмоции, движения, лучше слышишь фальшь. В общем, озвучка тренирует многие навыки. Это хорошее ответвление нашей профессии.

Кстати, когда шла работа над «Константином», приходил американский дистрибьютор и просил, чтобы я звучала всё ниже и ниже. Потом мне сказали, что голос Рейчел Вайс опускали на компьютере, а у нас тогда таких технологий не было. Пришлось достигать необходимого эффекта естественным путём.

Читала, что вы закрытый человек, предпочитающий домашний уют светским тусовкам.

- На самом деле были разные периоды. Когда-то в моей жизни присутствовало много тусовок. Однажды поняла, что веду довольно поверхностное существование, а суть как будто проплывает мимо. Решила послушать себя и уделила внимание внутреннему развитию, даже увлеклась этим. Теперь меня даже в соцсетях трудно найти. Сейчас больше принадлежу себе и предпочитаю не виртуальное, а живое общение.

Любите готовить, заниматься домашним хозяйством?

- Это вряд ли. Правда, когда у нас были помощники по хозяйству, и я много работала, в какой-то момент показалось: дом будто и не мой совсем. Ведь я приходила только спать. И тогда начала готовить сама, больше времени посвящать родным.

Можно ли сказать, что вы увлекающийся человек?

- Пожалуй, да. Когда кажется, что нахожусь на перепутье, понимаю: это трудное, но благословенное время. В такие мгновения открываются разные двери и, как следует подумав, я собираюсь с духом и определяюсь с каким-нибудь направлением.

Даже во время ограничительных мер из-за коронавируса не растерялась. Мы уехали на дачу и, вместо того чтобы вести переписку в соцсетях на тему дотаций и как жить дальше, я начала сажать картошку. Теперь знаю - точно не пропаду.

Люблю учиться новому! Прямо сейчас, например, с увлечением занимаюсь созданием витражей в подарок детям. Несколько раньше - английский, скалолазание, аргентинское танго, не говоря про сноуборд, которому обязана травмой руки.

В настоящее время всё мирно и без экстрима - прогулочки с Севером. Это собака - метис хаски, лайки и дворняжки. Раньше любой перерыв в съёмках вызывал панику, потом стала ценить данные периоды, ведь появляется время на учёбу. За последние шесть лет получила режиссёрское образование, организовала собственную школу актёрского мастерства и ораторского искусства.

Для меня важно соблюдать баланс, уделять внимание близким, несмотря на загруженность на работе, и, напротив, помимо включённости в дела семьи и воспитание дочери, продолжать быть востребованной актрисой. Непростая, надо сказать, наука - уравновешивать свою жизнь, находиться в балансе.

Визитная карточка

Эльвира Болгова - российская актриса театра и кино, режиссёр, сценарист. Родилась 28 декабря 1975 года в Москве.

В 1996-м окончила Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Годом ранее состоялся её дебют в картине «Бездна». В 1997-2002 служила в Государственном академическом театре имени Моссовета.

В 1998 году - сыграла первую заметную роль в ленте Андрея Разенкова «Тесты для настоящих мужчин». Фильмография насчитывает более 40 картин.

Окончила режиссёрский факультет Высших курсов сценаристов и режиссёров в Москве (мастерская режиссуры игрового фильма И.М. Квирикадзе и А.М. Добровольского).