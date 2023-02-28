Дэмиэн Льюис вернётся к роли Бобби Аксельрода

Дэмиэн Льюис подтвердил своё возвращение к роли Бобби Аксельрода в 7 сезоне «Миллиардов». Он появится в шести эпизодах из двенадцати. Напомним, что Льюис покинул сериал после пятого сезона.

Фото: Игромания Игромания

Кроме того, сообщается, что постоянный актёрский состав «Миллиардов» пополнил Тони Гойнс, исполняющий роль Филиппа.Работа над седьмым сезоном уже кипит — производство идёт в Нью-Йорке. Зрителей ожидает не только возвращение Бобби, но и неожиданные альянсы, проверка преданности, старые раны и новые предательства.