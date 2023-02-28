Дэмиэн Льюис вернётся к роли Бобби Аксельрода

Дэмиэн Льюис подтвердил своё возвращение к роли Бобби Аксельрода в 7 сезоне «Миллиардов». Он появится в шести эпизодах из двенадцати. Напомним, что Льюис покинул сериал после пятого сезона.
Кроме того, сообщается, что постоянный актёрский состав «Миллиардов» пополнил Тони Гойнс, исполняющий роль Филиппа.Работа над седьмым сезоном уже кипит — производство идёт в Нью-Йорке. Зрителей ожидает не только возвращение Бобби, но и неожиданные альянсы, проверка преданности, старые раны и новые предательства.
«Миллиарды» выходит на Showtime с 2016 года. Сериал получит несколько спин-оффов, события одного из которых развернутся в Майами.