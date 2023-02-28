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2 часа назад

Дэмиэн Льюис вернётся к роли Бобби Аксельрода в&nbsp;7 сезоне «Миллиардов»

Игромания.руиещё 1

Дэмиэн Льюис подтвердил своё возвращение к роли Бобби Аксельрода в 7 сезоне «Миллиардов». Он появится в шести эпизодах из двенадцати. Напомним, что Льюис покинул сериал после пятого сезона.

Дэмиэн Льюис вернётся к роли Бобби Аксельрода
Фото: ИгроманияИгромания

Кроме того, сообщается, что постоянный актёрский состав «Миллиардов» пополнил Тони Гойнс, исполняющий роль Филиппа.Работа над седьмым сезоном уже кипит — производство идёт в Нью-Йорке. Зрителей ожидает не только возвращение Бобби, но и неожиданные альянсы, проверка преданности, старые раны и новые предательства.

«Миллиарды» выходит на Showtime с 2016 года. Сериал получит несколько спин-оффов, события одного из которых развернутся в Майами.

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