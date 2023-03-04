Как Заворотнюк выглядела в своем первом фильме

Актриса Анастасия Заворотнюк прославилась на всю Россию после выхода на экраны ситкома "Моя прекрасная няня". Роль няни Вики Прутковской принесла артистке бешеную популярность и открыла двери в мир кино.

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Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Но мало кто знает о том, что "Моя прекрасная няня" – не первый проект Заворотнюк. До съемок в ситкоме она успела сняться в фильме. Подробнее об этой роли – в материале "Рамблера".

Первая картина с участием Анастасии вышла на экраны за 13 лет до успеха "Моей прекрасной няни". В то время Заворотнюк училась в Школе-студии МХАТ, в которую поступила, бросив учебу на историческом факультете педагогического института в Астрахани.

Дебютной картиной Заворотнюк стал фильм "Машенька" по одноименному роману Владимира Набокова. Режиссером киноленты стала Татьяна Павлюченко, а 20-летней Анастасии в ней досталась главная роль. Уже в те годы эксперты отмечали профессионализм и талант Заворотнюк.

Кадр из фильма "Машенька"

Что любопытно, роль Вики Прутковской кардинально отличалась от той, с которой Анастасия дебютировала в кино. В "Моей прекрасной няне" артистка предстала перед зрителем шумной, заводной и суетливой. В то время, как в "Машеньке" Заворотнюк продемонстрировала совсем другие черты: хрупкой, нежной и романтичной.