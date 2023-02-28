Что на самом деле случилось с Инной Выходцевой

Известная советская актриса попала в очень странную ситуацию: сначала она надолго исчезла из поля зрения знакомых и прессы, а потом вышла на связь, сообщив, что ее заперли в доме престарелых, лишили документов и личных вещей...

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Что же произошло с Инной Выходцевой? Артистка, которая прославилась пусть эпизодическими, но яркими ролями в таких фильмах. как «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Родня», и во многих других, еще осенью была госпитализирована в столичный НИИ им. Склифосовского с острым отравлением. А после выписки пропала. Ни соседи, ни знакомые ее не видели несколько месяцев и не могли дозвониться. На днях одна из приятельниц Инны Николаевны, уже без всякой надежды набрав ее номер, вдруг услышала знакомый голос: «Я погибаю, погибаю!..»

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Выходцева сообщила, что находится в доме престарелых.

И посетовала: «У меня здесь ничего нет, кроме паспорта. Помогите мне. Я очень хочу съездить на Ваганьковское кладбище к моему Леве (муж актрисы, актер Лев Поляков. - Ред.). Так давно не была у него на могиле! Но у меня ничего нет. В чем я поеду?»

Надо заметить, что супруг Инны Николаевны умер от инсульта в 2001 году. Еще раньше - в 1998-м - Выходцева потеряла единственного сына. Он работал переводчиком и пропал без вести во время цунами в Доминикане. Больше никаких родственников у Инны Николаевны не осталось. Долгие годы она жила одна в своей московской квартире. Но в прошлом году ее вдруг стал навещать некий Евгений, который всем представлялся племянником кинозвезды.

И вот, пожалуйста... Через несколько месяцев Инна Николаевна оказалась в приюте для стариков. Поползли слухи, что это Евгений ее туда и поместил, чтобы завладеть недвижимостью. И все, конечно, решили, что он - мошенник, а никакой не племянник. Ведь раньше Выходцева о наличии родни не рассказывала!

Нам удалось выяснить, что Евгений приходится племянником не Инне Николаевне, а ее покойному супругу. Не кровный, но все-таки родственник. И да, именно он устроил актрису в дом престарелых. Но это не обычное социальное учреждение, а Геронтологический центр - филиал Дома ветеранов сцены.

Заведение, надо сказать, высокого уровня, в котором постояльцы проживают в очень комфортных условиях и под медицинским наблюдением. А Инна Николаевна, как выяснилось, очень нуждается в таком наблюдении. Мало кто обратил внимание на то, что прошлой осенью она оказалась в больнице с отравлением не потому, что скушала несвежий йогурт, а потому, что выпила смертельную дозу лекарств! Ее, уже умирающую, обнаружила сиделка Гуля, которая и вызвала скорую помощь. По словам сиделки, Инна Николаевна требовала, чтобы врачи оставили ее в покое, говорила: «Никуда не пойду, дайте мне умереть дома». В институте имени Склифосовского знаменитой пациентке промыли желудок и в общем-то вернули к жизни, которую она собиралась оборвать.

Как правило, после попытки самоубийства человека в обязательном порядке отправляют на реабилитацию в психбольницу. Вот и Выходцева сама призналась одной из подруг, что ее «хотели отправить в психушку». Но, по всей видимости, тот самый племянник добился, чтобы тетю приняли в Геронтологическом центре, сотрудники которого уверяют: актриса обеспечена всем необходимым - от гигиенических принадлежностей до верхней одежды и зимней обуви, у нее все хорошо. И племянник ее навещает. В ближайшее время даже планирует забрать домой. Но только на время. Почему?

- Потому, что она, скорее всего, нуждается в круглосуточном присмотре и уходе, - говорит психиатр Александр Беликов. - Мы, конечно, подробностей знать не можем. Но если была попытка самоубийства через отравление, то включился интоксикационный механизм... Любые лекарственные средства, принятые в большом количестве - от нейролептиков и антидепрессантов до обычного анальгина, - оказывают на организм токсический эффект, который может, в свою очередь, вызвать нарушения в центральной нервной системе. А тут еще возраст 88 лет. Вполне возможно, что появились признаки нарастающей деменции. Поэтому, наверное, и определили в этот центр.