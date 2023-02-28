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2 часа назад

Звезда сериала «СашаТаня» Алексей Гаврилов раскрыл причину своего ухода из проекта

Катерина Саломе

Актер Алексей Гаврилов наиболее известен по роли Гоши Рудковского в сериалах «Универ» и «СашаТаня». Но недавно артист покинул телепроект. О причинах этого поступка он рассказал в шоу «ОтЛичная жизнь».

Звезда «СашиТани» раскрыл истинную причину своего ухода
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам артиста, он устал пропагандировать праздный и беззаботный образ жизни. Его герой, Гоша, постоянно пропадал на тусовках и много пил. Звезда уверена, что такой образ является плохим примером для подражания среди молодежи.

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Гаврилов считает, что он ответственен за то, чему учит сквозь призму телеэкранов подрастающее поколение. Он признался, что хотел бы играть положительного героя, являющегося кумиром, а не тусовщика и пьяницу.

Ранее мы писали о том, что звезда «СашиТани» рассказала, как выбросила весы с балкона.

Актеры,Алексей Гаврилов,
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