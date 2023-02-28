Звезда «СашиТани» раскрыл истинную причину своего ухода

Актер Алексей Гаврилов наиболее известен по роли Гоши Рудковского в сериалах «Универ» и «СашаТаня». Но недавно артист покинул телепроект. О причинах этого поступка он рассказал в шоу «ОтЛичная жизнь».

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По словам артиста, он устал пропагандировать праздный и беззаботный образ жизни. Его герой, Гоша, постоянно пропадал на тусовках и много пил. Звезда уверена, что такой образ является плохим примером для подражания среди молодежи.

Гаврилов считает, что он ответственен за то, чему учит сквозь призму телеэкранов подрастающее поколение. Он признался, что хотел бы играть положительного героя, являющегося кумиром, а не тусовщика и пьяницу.

Ранее мы писали о том, что звезда «СашиТани» рассказала, как выбросила весы с балкона.