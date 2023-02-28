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53 минуты назад

Актриса Джейн Фонда сделала признание о своей семье

Мария Иглина

Актриса Джейн Фонда призналась, что она не была той матерью для своих троих детей, которой бы хотела быть. Об этом она рассказала в недавнем интервью CNN, пишет Page Six.

Джейн Фонда сделала признание о своей семье
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Фонда заявила, что изучала тему воспитания детей, и знает, каким оно должно быть. Однако, когда это требовалось, она ничего об этом не знала:

"У меня замечательные, замечательные дети — талантливые, умные. И я просто не знала тогда, как это быть матерью".

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Актриса призналась, что жалеет об этом больше всего в жизни. Она также добавила, что хочет заслужить любовь своих детей, и чтобы ее семья была рядом, когда она умрет.

У Джейн Фонды две дочери, 55-летняя Мэри и 54-летняя Ванесса, а также 49-летний сын Трой.

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