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18 минут назад

Ирина Купченко отмечает юбилей

ТАСС

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино, ведущая актриса Государственного академического театра им. Вахтангова Ирина Купченко отмечает в среду 75-летие. День рождения актрисы выпадает на редкую дату - 29 февраля, она родилась в високосный год.

Ирина Купченко отмечает юбилей
Фото: ТАССТАСС

"Ирина Петровна является камертоном вахтанговской труппы и уникальным бриллиантом - актрисой с сумасшедшим диапазоном, у которого нет рамок и границ. Я счастлив, что Ирина Петровна с нами, выходит на сцену, блестяще играет в последней премьере Римаса Туминаса - спектакле "Война и мир", номинирована на "Золотую маску", - сказал ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

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Народный артист РФ Сергей Маковецкий рассказал ТАСС, что играет с Ириной Купченко в спектакле "Война и мир", где она предстает в образе графини Ростовой, а он - в роли графа Ростова.

"Я обожаю свою "графинюшку". Ма шер, моя "графинюшка", любимая! Многие лета, многие лета и многие-многие лета!" - пожелал актер.

Ректор Театрального института им. Щукина, народный артист РФ Евгений Князев признался, что, когда произносит имя Купченко, на его лице возникает улыбка.

"Сейчас Ира Купченко много играет в театре, я этому чрезвычайно рад. Слава богу, театральные зрители могут увидеть уникальную актрису, которая является символом женственности, глубины актерского мастерства, красивым и достойным человеком своей Родины", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что поначалу им долго не доводилось играть вместе, поскольку Купченко была мало занята как театральная актриса, при этом много снималась в кино.

"Все, что я видел в кино, у меня вызывало огромное уважение к этой актрисе", - сказал Князев, добавив, что потом они стали партнерами с Ириной Купченко на сцене.

Отметил он и творческое партнерство в спектакле "Пристань", созданном к 90-летию Вахтанговского театра по мотивам произведений разных авторов. Князев и Купченко в нем играли персонажей пьесы "Филумена Мартурано".

"Она удивительной тонкости и глубины актриса, абсолютно лишенная пошлости. Казалось бы, мы играли "Филумену Мартурано", и из этой роли можно сделать какую угодно легкомысленную особу, тем более что она, по замыслу Эдуардо де Филиппо, женщина легкого поведения. А в Ирине Купченко не было ни единой капли пошлости. Она была надо всей этой жизненной суетой, и для нее самыми главными оставались дети", - сказал актер.

Потом они пересеклись в постановке "Суббота, воскресенье, понедельник", а сейчас оба выходят на сцену в "Войне и мире", где, по словам Князева, Купченко с каждым показом все интереснее и интереснее играет роль графини Ростовой. Собеседник агентства отметил, что самым ценным считает в своей коллеге ее человеческие качества, и пожелал ей быть здоровой и долго радовать зрителей своим талантом. Также он добавил, что надеется привлечь Купченко к педагогической деятельности.

Из биографии актрисы

Ирина Купченко родилась 29 февраля (1 марта) 1948 года в Вене, где служил ее отец. Училась на факультете иностранных языков Киевского университета им. Шевченко (1965 -1966), в 1970 году окончила Театральное училище им. Щукина. В том же году была принята в труппу Театра им. Вахтангова, где впервые вышла на сцену в роли Октавии в спектакле "Антоний и Клеопатра".

В этом театре актриса служит более 50 лет. Здесь она сыграла, в частности, в спектаклях "Женщина за зеленой дверью", "Анна Каренина", "Кабанчик", "Ричард III", "Дело", "Сирано де Бержерак", "Последние луны", "Пристань", "Суббота, воскресенье, понедельник". В настоящее время актриса участвует в спектаклях "Война и мир" и "Евгений Онегин".

Дебют актрисы в кино состоялся в 1969 году в фильме Андрея Кончаловского "Дворянское гнездо", где она сыграла роль Лизы Калитиной. Позднее режиссер пригласил ее в экранизацию чеховского "Дяди Вани", ленты "Романс о влюбленных" и "Сибириада".

На сегодняшний день на счету Купченко около 100 работ в фильмах и сериалах, лучшие из них связаны с именами Эльдара Рязанова, Марка Захарова, Станислава Говорухина, Ильи Авербаха, Юлия Райзмана, Владимира Мотыля, Игоря Масленникова.

Среди кинокартин с ее участием - "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Обыкновенное чудо", "Звезда пленительного счастья", "Приходи на меня посмотреть", "Отпуск в сентябре", "Розыгрыш", "Училка", сериалы "Бедные родственники", "Сибириада", "Жизнь Клима Самгина", "Московская сага".

Ирина Купченко отмечена многими наградами, в том числе Государственной премией России, орденами Дружбы и Почета, премией "Ника", призом ХI Международного кинофестиваля в Монреале, премией "Золотой орел", Российской национальной премией им. Андрея Миронова "Фигаро", главным призом "Золотая ладья" XXIII кинофестиваля "Окно в Европу", премией "Звезда театрала".

Актриса поддерживает проекты, посвященные памяти ее супруга, народного артиста СССР Василия Ланового (1934 - 2021), в том числе организованный "Бессмертным полком России" творческий конкурс памяти Ланового "Пробуждая сердца".

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