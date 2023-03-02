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2 часа назад

Звезда фильмов о «Гарри Поттере» Эванна Линч вступилась за Джоан Роулинг

Чемпионат.comиещё 1

Эванну Линч зрители полюбили за роль забавной, но талантливой волшебницы Полумны Лавгуд из серии фильмов по вселенной «Гарри Поттер». Актриса недавно публично встала на защиту автора оригинальных книг Джоан Роулинг, которая страдает от нападок общественников.

Звезда фильмов о «Гарри Поттере» Эванна Линч вступилась за Джоан Роулинг
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Роулинг продолжают критиковать за её позицию по отношению к трансгендерам. Линч заявила, что такое отношение в Джоан её всё ещё удивляет, ведь она знает её как добрую, отзывчивую и любящую женщину.

Линч познакомилась с Роулинг до съёмок первого фильма о Гарри Поттере. Когда актрисе было 11 лет, она страдала от анорексии. Тогда она и решила написать Джоан о своей борьбе с болезнью. В ответ она получала от писательницы добрые и поддерживающие письма.

Линч завила, что она очень хорошо понимает проблемы угнетаемых групп людей. Но она также осознаёт, что высказывать своё мнение, даже если оно идёт вразрез с общественным — право каждого. И Джоан Роулинг за это отменять никак нельзя.

По словам актрисы, реакция против Роулинг удивила её. Она подчеркнула, что писательница всегда защищала и защищает наиболее уязвимых членов общества. Но проблема по её мнению в том, что не все понимают, кто именно наиболее уязвим в современном обществе.

"Мне бы хотелось, чтобы люди просто оказали ей больше милости и прислушались к ней".

Актеры,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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