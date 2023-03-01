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29 минут назад

Умер актер Анджей Козак

Российская Газета

Умер Анджей Козак, польский актер театра и кино, известный, в частности, по номинированной на "Оскар" советско-польской историко-приключенческой ленте 1974 года "Потоп".

Умер актер Анджей Козак
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Козак скончался в возрасте 82 лет, передают СМИ страны.

Анджей Козак родился в Кракове в 1934 году, там же окончил театральную школу. В начале 50-х дебютировал в театре, тогда же - в кино: "Пятеро с улицы Барской", "Двое с большой реки", "Влюбленный пингвин", "Кошачьи слезы", "Медвежонок", "Коперник", "Летающие машины против пана Самоходика", десятки других.

Актеры,Оскар,Анджей Козак,
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