Умер актер Анджей Козак

Умер Анджей Козак , польский актер театра и кино, известный, в частности, по номинированной на "Оскар" советско-польской историко-приключенческой ленте 1974 года "Потоп".

Анджей Козак родился в Кракове в 1934 году, там же окончил театральную школу. В начале 50-х дебютировал в театре, тогда же - в кино: "Пятеро с улицы Барской", "Двое с большой реки", "Влюбленный пингвин", "Кошачьи слезы", "Медвежонок", "Коперник", "Летающие машины против пана Самоходика", десятки других.