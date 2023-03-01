Взлеты и падения Агаты Муцениеце

1 марта свой день рождения празднует известная в России актриса и телеведущая Агата Муцениеце. В честь 34-летия звезды "Рамблер" решил перечислить самые важные и яркие события из творческой и личной жизни звезды.

Агата Муцениеце родилась в городе Рига и имеет Латвийское гражданство до сих пор. Этот факт даже помешал ей испытать свои силы в кастинге на главную женскую роль в картине Клима Шипенко "Вызов", так как полет в космос был возможен только для гражданина России.

При рождении Агаты врачи допустили ошибку и неверно обрезали пуповину, после чего родителям будущей звезды пришлось пережить немало страхов и переживаний, а халатность медицинских работников обернулась серьезными проблемами с желудком в детстве, из-за чего Агата не посещала детский сад.

Когда Агате было три года, ее отец скончался и семью была вынуждена содержать одна мама. Из-за нехватки средств, Агата и ее сестра нередко становились объектами насмешек для сверстников в школе.

Желание стать актрисой появилось у девочки еще в раннем возрасте – дома она часто устраивала представления и спектакли для мамы и сестер, чтобы поднять им настроение и отвлечь от переживаний за финансовые и прочие проблемы, которых в семье тогда было немало.

В старших классах Агата уже была выше своих сверстников. Ее рост, фигура и артистические способности привели ее в модельный бизнес, благодаря которому она оказалась в Милане, а затем и в Германии, где жила в китайской семье.

У будущей актрисы было сразу несколько путей развития своей карьеры: переводчик китайского языка, актриса и модель. Однако спустя несколько лет учебы на филологическом факультете, Агата забрала документы и уехала поступать в московский ВГИК.

Кадр из сериала "Закрытая школа"

Первой и самой знаковой актерской работой для Агаты стали съемки в сериале "Закрытая школа". Именно там она познакомилась со своим будущим на тот момент мужем Павлом Прилучным.

Семейная жизнь этой пары всегда вызывала особый интерес у поклонников и казалась максимально счастливой. У Агаты и Павла за время брака родились двое детей – Тимофей и Мия. Однако в 2020 году бывшие возлюбленные приняли решение развестись и это расставание стало одним из самых ярких инфоповодов в медийном пространстве. Все дело в том, что причиной развода стало насилие со стороны Прилучного.

Соцсети

После тяжелого и громкого расставания Агата нашла в себе силы еще с большей активностью развивать свою карьеру на ТВ и в кино, а помимо этого начала вести свою программу на ютьюбе, где брала интервью у известных звезд, переживших развод.

Публика по большей части встала на сторону Муцениеце, так как она всегда старалась быть открытой и искренней со своим зрителем. Потому почти ни у кого из фанатов актрисы не возникло мысли, что без поддержки Прилучного звезда потеряет свою популярность, – напротив, как показывает жизнь Агаты, все испытания, выпавшие на ее долю, лишь усиливают ее амбициозность и стремление к достижениям новых творческих вершин.

Так, за последнее время она успешно приняла участие в таких тв-проектах, как "Голос.дети", "Ледниковый период" и фильмах, среди которых прошлогодняя премьера "Честный развод – 2".