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1 час назад

Зендея получит по миллиону долларов за каждый эпизод «Эйфории»

Mainstyle

Трогательная роль Ру в сериале «Эйфория» принесла Зендее не только признание миллионов поклонников, но и неплохое состояние. Исполнительница главной роли решила пересмотреть свои условия договора со стриминговым сервисом HBO. Поэтому просматривая каждую новую серию в третьем сезоне с её участием, знайте, что за один эпизод актрисе заплатили один миллион долларов.

Зендея получит по миллиону долларов за каждый эпизод «Эйфории»
Фото: MainstyleMainstyle

Конечно, на внушительную сумму гонорара повлияли недавние триумфы звезды, ведь она счастливая обладательница премии «Эмми» за драматическое перевоплощение в проекте, а также взяла «Золотой глобус» в 2023 году. Не будем забывать и о её других нашумевших фильмах — ролях в картинах «Дюна» и «Человеке-пауке». Кроме того, со второго сезона Зендея выступает исполнительным продюсером «Эйфории». Поэтому актриса ещё и самая молодая номинантка на премию «Эмми» за продюсирование. Плюсик в копилку!

Актеры,Дюна,Эйфория,
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