Зендея получит по миллиону долларов за каждый эпизод «Эйфории»

Трогательная роль Ру в сериале «Эйфория» принесла Зендее не только признание миллионов поклонников, но и неплохое состояние. Исполнительница главной роли решила пересмотреть свои условия договора со стриминговым сервисом HBO. Поэтому просматривая каждую новую серию в третьем сезоне с её участием, знайте, что за один эпизод актрисе заплатили один миллион долларов.

Конечно, на внушительную сумму гонорара повлияли недавние триумфы звезды, ведь она счастливая обладательница премии «Эмми» за драматическое перевоплощение в проекте, а также взяла «Золотой глобус» в 2023 году. Не будем забывать и о её других нашумевших фильмах — ролях в картинах «Дюна» и «Человеке-пауке». Кроме того, со второго сезона Зендея выступает исполнительным продюсером «Эйфории». Поэтому актриса ещё и самая молодая номинантка на премию «Эмми» за продюсирование. Плюсик в копилку!