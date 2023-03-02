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44 минуты назад

Лиам Хемсворт едва не лишился роли Ведьмака из-за песни своей бывшей жены Майли Сайрус

Суть событий

Источники утверждают, что актер даже готов судиться.

Хемсворт едва не лишился роли Ведьмака из-за песни своей бывшей жены
Фото: Суть событийСуть событий

Новую песню певицы и актрисы Майли Сайрус Flowers связали с ее личной жизнью. По данным инсайдеров, события, описанные в музыкальной композиции, якобы больно ударили по репутации ее бывшего мужа - актера Лиама Хемсворта. Из-за истории мужских измен мужчина едва не лишился роли в сериале "Ведьмак".

Поводом для домыслов стал не только текст, но и клип на песню, в котором особо внимательные зрители заметили отсылки к жестам актрисы Дженнифер Лоуренс - той самой роковой женщины, из-за которой будто бы распался брак. Источники издания aceshowbiz.com утверждают, что Лиам Хемсворт якобы готовит иск против бывшей жены из-за репутационных потерь и волны нападок в соцсетях со стороны неравнодушных людей. При этом заранее ожидаются большие проблемы с перспективами победы в суде, так как в обсуждаемом треке не указаны никакие имена.

Напомним, что Лиам Хемсворт будет сниматься в роли Геральта из Ривии вместо Генри Каквилла в новом сезоне "Ведьмака". Что касается брака, то знаменитый актер женился на своей коллеге в 2009 году и развелся девять лет спустя.

Актеры,Майли Сайрус,Лиам Хемсворт,Дженнифер Лоуренс,
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