Хемсворт едва не лишился роли Ведьмака из-за песни своей бывшей жены

Новую песню певицы и актрисы Майли Сайрус Flowers связали с ее личной жизнью. По данным инсайдеров, события, описанные в музыкальной композиции, якобы больно ударили по репутации ее бывшего мужа - актера Лиама Хемсворта . Из-за истории мужских измен мужчина едва не лишился роли в сериале "Ведьмак".

Поводом для домыслов стал не только текст, но и клип на песню, в котором особо внимательные зрители заметили отсылки к жестам актрисы Дженнифер Лоуренс - той самой роковой женщины, из-за которой будто бы распался брак. Источники издания aceshowbiz.com утверждают, что Лиам Хемсворт якобы готовит иск против бывшей жены из-за репутационных потерь и волны нападок в соцсетях со стороны неравнодушных людей. При этом заранее ожидаются большие проблемы с перспективами победы в суде, так как в обсуждаемом треке не указаны никакие имена.