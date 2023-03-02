Умерла культовая мексиканская актриса и певица Ирма Серрано

Ушла из жизни Ирма Серрано, мексиканская актриса, режиссер, сценаристка, продюсер и певица, известная как The Tigress of Ranchera Music - первую славу артистка стяжала как исполнительница ранчеро. Ранчеро - традиционная тамошняя музыка, сформировавшаяся в период мексиканской революции первой половины 1900-х и тесно связанная с группами мариачи.

Серрано в 60-е была одной из самых популярных исполнительниц ранчеро в стране, прозвище Тигрица получив за свою характерную ревущую манеру.

Сниматься Ирма начала тогда же, в 60-е, собрав довольно занимательное портфолию с момента дебюта в мега-культе "Санто против зомби". Далее - еще три десятка пунктов: "Экстра", "Ловцы акул", "Убежище стервятника", "Лола-дальнобойщица", "Влюбленные повелители ночи", "мыльная опера" "Мачеха" с Викторией "Просто Марией" Руффо. Плюс Серрано поставила по своему сценарию музыкальную мелодраму "Нана", сыграв в ней главную роль, и сочинила сюжеты для парочки жанровых лент в 70-е.