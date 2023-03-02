Кристен Белл сыграет в комедийном сериале Netflix

42-летняя актриса изобразит решительную и чересчур откровенную героиню, у которой завязываются отношения с раввином.

Фото: Inc-News Inc-News

Кристен Белл подписалась на новый проект. По данным Netflix звезда таких сериалов, как «Вероника Марс» и «В лучшем мире», исполнит главную роль в комедийном телешоу. Его производством займётся стриминговый сервис.

Создателем выступит Эрин Фостер, которая известна работой над сценарием ситкома «Новая норма». Сюжет нового сериала описывается как «забавная история, построенная на маловероятных отношениях прямолинейной женщины-агностика и нестандартного раввина». Партнёра Белл пока ещё не подобрали, сейчас идёт кастинг на главную мужскую роль.