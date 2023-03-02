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1 час назад

Кристен Белл сыграет в комедийном сериале Netflix

Inc-News

42-летняя актриса изобразит решительную и чересчур откровенную героиню, у которой завязываются отношения с раввином.

Кристен Белл сыграет в комедийном сериале Netflix
Фото: Inc-NewsInc-News

Кристен Белл подписалась на новый проект. По данным Netflix звезда таких сериалов, как «Вероника Марс» и «В лучшем мире», исполнит главную роль в комедийном телешоу. Его производством займётся стриминговый сервис.

Создателем выступит Эрин Фостер, которая известна работой над сценарием ситкома «Новая норма». Сюжет нового сериала описывается как «забавная история, построенная на маловероятных отношениях прямолинейной женщины-агностика и нестандартного раввина». Партнёра Белл пока ещё не подобрали, сейчас идёт кастинг на главную мужскую роль.

Для Кристен это не первый проект Netflix. В 2022-м она сыграла для цифровой платформы в мини-сериале «Женщина в доме напротив девушки в окне».

Актеры,Эрин Фостер,Кристен Белл,Netflix,
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