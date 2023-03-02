Брулетова дебютировала в кино

Несмотря на юный возраст Алла Брулетова (ей сейчас 23 года) обладает внушительным списком достижений — девушка успешно развивается в модельном бизнесе, а в 2020 году она запустила собственную линию одежды. Молодая талантливая блогер даже успела попробовала себя в роли актрисы и поделилась эмоциями от дебюта.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Алла снялась в новом фильме «Беспринципные в деревне», где исполнила одну из эпизодических ролей. Сюжет фильма разворачивается вокруг генерала Хадякова, который решает отпраздновать юбилей не на Патриках, а в настоящей русской деревне — с полным погружением, праздничной трапезой, баней и рыбалкой. Но праздник идет не всегда по плану!

Алла поделилась эмоциями с подписчиками написав в социальных Сетях: «Это был мой первый опыт в кино, у меня была маленькая роль, но представляете, когда на площадке много профессиональных актеров, и ты волнуешься. Но это был бесценный опыт, и, конечно, в следующий раз я уже хочу главную роль!».