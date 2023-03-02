Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

Алла Брулетова дебютировала в кино

Popcake.tv

Несмотря на юный возраст Алла Брулетова (ей сейчас 23 года) обладает внушительным списком достижений — девушка успешно развивается в модельном бизнесе, а в 2020 году она запустила собственную линию одежды. Молодая талантливая блогер даже успела попробовала себя в роли актрисы и поделилась эмоциями от дебюта.

Брулетова дебютировала в кино
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Алла снялась в новом фильме «Беспринципные в деревне», где исполнила одну из эпизодических ролей. Сюжет фильма разворачивается вокруг генерала Хадякова, который решает отпраздновать юбилей не на Патриках, а в настоящей русской деревне — с полным погружением, праздничной трапезой, баней и рыбалкой. Но праздник идет не всегда по плану!

Алла поделилась эмоциями с подписчиками написав в социальных Сетях: «Это был мой первый опыт в кино, у меня была маленькая роль, но представляете, когда на площадке много профессиональных актеров, и ты волнуешься. Но это был бесценный опыт, и, конечно, в следующий раз я уже хочу главную роль!».

Зрители уже могут оценить актерский талант девушки совсем скоро на экранах, а дальше — только больше!

Актеры,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий