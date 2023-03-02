Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
2 часа назад

Роберт де Ниро сыграет в сериале-триллере "Нулевой день" для Netflix

Газета.Ru

Стриминговый сервис Netflix заказал производство триллер-сериала «Нулевой день» («Zero Day»), главную роль в котором должен сыграть Роберт де Ниро. Это будет первой телевизионной работой 79-летнего актера, пишет Variety.

Роберт де Ниро сыграет в сериале-триллере "Нулевой день" для Netflix
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Постановкой и продюсированием шоу займется Лесли Линка Глаттер, работавшая над сериалами «Безумцы» и «Родина». Одним из создателей «Нулевого дня» выступает шоураннер «Нарко» Эрик Ньюман.

Согласно официальному логлайну, «Нулевой день» задает «вопрос, который у всех на уме, — как нам отыскать правду в мире, который переживает кризис и который, кажется, раздирают на части неподвластные нам силы? И в эпоху, которая изобилует теориями заговора и ложью, в какой мере эти силы — результат наших действий, а может, даже нашего воображения?»

Актеры,Безумцы,Родина,Роберт де Ниро,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий