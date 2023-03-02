Роберт де Ниро сыграет в сериале-триллере "Нулевой день" для Netflix

Согласно официальному логлайну, «Нулевой день» задает «вопрос, который у всех на уме, — как нам отыскать правду в мире, который переживает кризис и который, кажется, раздирают на части неподвластные нам силы? И в эпоху, которая изобилует теориями заговора и ложью, в какой мере эти силы — результат наших действий, а может, даже нашего воображения?»