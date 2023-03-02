Роберт де Ниро сыграет в сериале-триллере "Нулевой день" для Netflix

Стриминговый сервис Netflix заказал производство триллер-сериала «Нулевой день» («Zero Day»), главную роль в котором должен сыграть Роберт де Ниро. Это будет первой телевизионной работой 79-летнего актера, пишет Variety.
Постановкой и продюсированием шоу займется Лесли Линка Глаттер, работавшая над сериалами «Безумцы» и «Родина». Одним из создателей «Нулевого дня» выступает шоураннер «Нарко» Эрик Ньюман.
Согласно официальному логлайну, «Нулевой день» задает «вопрос, который у всех на уме, — как нам отыскать правду в мире, который переживает кризис и который, кажется, раздирают на части неподвластные нам силы? И в эпоху, которая изобилует теориями заговора и ложью, в какой мере эти силы — результат наших действий, а может, даже нашего воображения?»