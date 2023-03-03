Аксенова ограничивала себя в еде для съемок "Нюрнберга"

Актриса Любовь Аксенова в беседе с "Вокруг ТВ" призналась, что намеренно ограничивала себя в еде для съемок в фильме "Нюрнберг". В проекте актриса сыграла девушку, попавшую в рабочий лагерь.

Фото: Кадр из фильма "Нюрнберг" Кадр из фильма "Нюрнберг"

"Приходилось изощряться, чтобы попробовать пережить похожий опыт. Я умышленно ограничивала себя в еде, добиваясь физического ощущения достоверности. Не посещала публичные мероприятия, меньше общалась с людьми", - поделилась Аксенова.

По словам артистки, для нее это первый опыт съемок в проекте "такого масштаба". "Нюрнберг" снимали не только в России, но и в Чехии.

"Объекты, локации и выстроенные декорации вызывали восторг. На съемочной площадке словно находишься в другом времени", - рассказала Аксенова.