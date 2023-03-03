Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
44 минуты назад

Актера Ю А Ина уволили из сериала «Зов ада» из-за обвинений в наркомании

Мира Маркина

Южнокорейский актер Ю А Ин потерял работу в проекте Netflix («Зов ада»). Причина – расследование полиции по подозрению звезды в употреблении наркотических веществ, сообщает NME.

Актер сдал тест на несколько видов наркотиков, результат которого стал причиной для полицейского расследования. Уже известно, что знаменитого корейца заменит его коллега и звезда дорам Ким Сон Чхоль.

Боня проболталась об алкоголизме Славы и вызвала гнев певицы

Напомним, Ю А Ина подозревают в употреблении анестетика пропофола не с целью лечения дерматологического заболевания, а для достижения состояния наркотического опьянения. Это считается нарушением Закона о контроле над наркотиками в Южной Корее. Также актер принимал марихуану, кетамин и кокаин.

Ранее мы рассказывали о скандалах с новым сериалом исполнителя The Weeknd.

Актеры,Видео,Эйбeл Тесфайе,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий