Южнокорейский актер Ю А Ин потерял работу в проекте Netflix («Зов ада»). Причина – расследование полиции по подозрению звезды в употреблении наркотических веществ, сообщает NME.

Актер сдал тест на несколько видов наркотиков, результат которого стал причиной для полицейского расследования. Уже известно, что знаменитого корейца заменит его коллега и звезда дорам Ким Сон Чхоль.

Напомним, Ю А Ина подозревают в употреблении анестетика пропофола не с целью лечения дерматологического заболевания, а для достижения состояния наркотического опьянения. Это считается нарушением Закона о контроле над наркотиками в Южной Корее. Также актер принимал марихуану, кетамин и кокаин.