Эмма Стоун 20 раз дала пощечину Уиллему Дефо на съемках

Чтобы персонажи актеров Эммы Стоун и Уиллема Дефо в фильме "И" выглядели максимально естественно, Стоун за время съемок ударила коллегу по лицу 20 раз. Об этом сообщает New York Times .

О многочисленных пощечинах просил сам Дефо. Он настаивал на нескольких дублях, стремясь добиться правдоподобия. Стоун 20 раз ударила его по-настоящему.

Эмму Стоун, по ее словам, поразила любовь коллеги к работе. Дефо не только самозабвенно оттачивал роль, но и приходил на съемочную площадку в нерабочее время. Уиллем Дефо, отмечает Эмма, не фокусируется на себе, а работает в команде и кардинально отличается от многих других актеров.