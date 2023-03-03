Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
3 часа назад

Актриса Эмма Стоун 20 раз дала пощечину коллеге Уиллему Дефо на съемках по его просьбе

Мира Маркина

Чтобы персонажи актеров Эммы Стоун и Уиллема Дефо в фильме "И" выглядели максимально естественно, Стоун за время съемок ударила коллегу по лицу 20 раз. Об этом сообщает New York Times.

Эмма Стоун 20 раз дала пощечину Уиллему Дефо на съемках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О многочисленных пощечинах просил сам Дефо. Он настаивал на нескольких дублях, стремясь добиться правдоподобия. Стоун 20 раз ударила его по-настоящему.

Эмму Стоун, по ее словам, поразила любовь коллеги к работе. Дефо не только самозабвенно оттачивал роль, но и приходил на съемочную площадку в нерабочее время. Уиллем Дефо, отмечает Эмма, не фокусируется на себе, а работает в команде и кардинально отличается от многих других актеров.

Кадр дня: как Джессика Бил уничтожила камеру на съемках "Блэйда"

Ранее "Рамблер" рассказывал, как актриса "The Last Of Us" испугалась монстров-щелкунов на съемках.

Актеры,Блэйд,Джессика Бил,Уиллем Дефо,Эмма Стоун,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий