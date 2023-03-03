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2 часа назад

Дженна Ортега — о том, что не снялась в новом сезоне «Ты»

Чемпионат.com

Популярность Дженны Ортеги сильно подскочила после выхода сериала «Уэнсдей», однако не с этого шоу девушка начала работать с Netflix. Она снялась в десяти эпизодах второго сезона сериала «Ты» и очень хотела вернуться в четвёртом сезоне, но не смогла.

Дженна Ортега — о том, что не снялась в новом сезоне «Ты»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Ортеги, из-за этого она была сильно опустошена. Актриса отметила, что этот проект — один из самых любимых, и она скучает по ролли Элли.

Я была опустошена. Это, пожалуй, один из моих любимых проектов, в которых я когда-либо снималась. Я скучаю по Элли, и я давно хотела вернуться к этой роли, но снималась для «Уэнсдей» в Румынии. Я не могла путешествовать туда-сюда с пандемией и всем подобным.

Первая часть четвёртого сезона «Ты» уже доступна для просмотра, а вторая часть выйдет 9 марта.

Актеры,Дженна Ортега,Netflix,
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