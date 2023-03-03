Дженна Ортега — о том, что не снялась в новом сезоне «Ты»

Я была опустошена. Это, пожалуй, один из моих любимых проектов, в которых я когда-либо снималась. Я скучаю по Элли, и я давно хотела вернуться к этой роли, но снималась для «Уэнсдей» в Румынии. Я не могла путешествовать туда-сюда с пандемией и всем подобным.