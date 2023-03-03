Гармаш ответил на вопрос об оправданности успеха "Чебурашки"

«Зачем мне считать оправданным или неоправданным успех, когда такое количество российских зрителей тратили на это деньги? Неужели это не говорит само за себя – такое количество людей? Это получилось семейное кино, которое показало такой результат», — сказал актер, сыгравший Геннадия — в мультфильме о Чебурашке Гена был крокодилом, а в фильме этот персонаж стал человеком.