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37 минут назад

Гармаш ответил на вопрос об оправданности успеха "Чебурашки"

Газета.Ru

Актер Сергей Гармаш в беседе с РИА Новости заявил, что не видит смысла размышлять об оправданности успеха фильма «Чебурашка».

Гармаш ответил на вопрос об оправданности успеха "Чебурашки"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он полагает, что число посетивших сеансы «Чебурашки» зрителей говорит само за себя.

«Зачем мне считать оправданным или неоправданным успех, когда такое количество российских зрителей тратили на это деньги? Неужели это не говорит само за себя – такое количество людей? Это получилось семейное кино, которое показало такой результат», — сказал актер, сыгравший Геннадия — в мультфильме о Чебурашке Гена был крокодилом, а в фильме этот персонаж стал человеком.

Процесс съемок Гармаш назвал интересным. «Мы снимали в Сочи и Кисловодске, это было здорово, у нас была прекрасная творческая группа», — поделился он.

«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, сборы превысили 6,6 млрд руб. «Чебурашку», в частности, показали космонавтам на МКС. На днях в кинотеатрах стартовала картина о создании фильма.

Актеры,Чебурашка,
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