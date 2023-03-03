Бывшая девушка Ди Каприо Камила Морроне снялась в сериале

Модель и актриса Камилла Морроне стала одной из главных героинь в мини-сериале «Дейзи Джонс и The Six». Об этом пишет WWD.
Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо подписала контракт на съемки в сериале в 2019 году. Сегодня, 3 марта, состоится премьера проекта на сервисе Amazon. Морроне описала опыт съемок как «уязвимый, сюрреалистичный, пугающий и захватывающий».
Сериал «Дейзи Джонс и The Six» — это телевизионная адаптация книги Тейлора Рид-Дженкинса о музыкальной группе Fleetwood Mac в 70-х годах. Это первый крупный проект для Морроне. Ранее она появлялась в фильмах «Микки и медведь», «Девушка из долины», «Никогда не возвращайтесь» и некоторых других.
«Это забавно, потому что ты можешь быть одновременно в ужасе и в восторге. На самом деле, я чувствую себя очень хорошо. Я думаю, что это тот самый мир и покой, затишье перед бурей, и я думаю, что этот сериал будет принят просто замечательно. Я думаю, что фанаты получат все то, что они годами ждали увидеть на экране», — поделилась Камилла Морроне.