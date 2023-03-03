Бывшая девушка Ди Каприо Камила Морроне снялась в сериале

«Это забавно, потому что ты можешь быть одновременно в ужасе и в восторге. На самом деле, я чувствую себя очень хорошо. Я думаю, что это тот самый мир и покой, затишье перед бурей, и я думаю, что этот сериал будет принят просто замечательно. Я думаю, что фанаты получат все то, что они годами ждали увидеть на экране», — поделилась Камилла Морроне.