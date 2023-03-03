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1 час назад

Звезда "Трансформеров 5" Изабела Мерсед сыграет в новом "Чужом"

Газета.Ru

Американская актриса и певица Изабела Мерсед (настоящее имя — Изабела Монер), известная по фильмам «Трансформеры: Последний рыцарь», «Убийца 2: Против всех» и «Дора и затерянный город», сыграет в новой части научно-фантастической хоррор-франшизы «Чужой». Об этом пишет Deadline.

Звезда "Трансформеров 5" Изабела Мерсед сыграет в новом "Чужом"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

О сюжете предстоящей картины ничего не известно, за исключением того, что в ней людям, как и в предыдущие разы, предстоит сразиться с кровожадной инопланетной расой ксеноморфов.

Режиссером фильма выступит уругвайский постановщик Феде Альварес, снявший хорроры «Зловещие мертвецы: Черная книга» и «Не дыши». Также в новом «Чужом» сыграет американская актриса и певица Кэйли Спэни («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Тихоокеанский рубеж 2», сериал «Разрабы»).

Как напоминает портал What's on Disney Plus, в настоящий момент шоураннер «Фарго» и «Легиона» Ной Хоули также разрабатывает сериал по франшизе «Чужой».

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