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57 минут назад

Что известно о третьем сезоне сериала «Эйфория»

Мира Маркина

Скандальный сериал «Эйфория» стал настоящим прорывом — после премьеры шоу карьера исполнительницы главной роли Зендеи резко пошла в гору. Сейчас звезда считается одной из самых высокооплачиваемых актрис в истории телевидения. Сколько она получает за съемки в одном эпизоде шоу, и что известно о третьем сезоне проекта, читайте в материале «Рамблера».

Что известно о третьем сезоне сериала «Эйфория»
Фото: Кадр из сериала "Эйфория"Кадр из сериала "Эйфория"

По данным издания Puck News, голливудская звезда зарабатывает по миллиону долларов за участие в каждой серии третьего сезона шоу. Сообщается, что Зендея подписала контракт со студией HBO, которая занимается производством проекта, став не только исполнительницей главной роли в картине, но и продюсером сериала.

Отметим, что съемки третьего сезона «Эйфории» начались еще в феврале этого года. Правда, точная дата премьеры новых серий пока не сообщается. Планируется, что продолжение шоу выйдет в следующем году.

Сериал "Кумир" от создателя "Эйфории" оказался в центре скандала

Уже известно, что в новом сезоне не будет Кэт Эрнандес. Барби Феррейра объявила о том, что покидает сериал. О причинах ухода актриса не рассказала, но ранее ходили слухи о том, во время съемок второго сезона Барби постоянно конфликтовала с создателем сериала Сэмом Левинсоном. А вот другие звезды сериала продолжат работу над проектом.

Кадр из сериала "Эйфория"
Актеры,Эйфория,Сэм Левинсон,
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