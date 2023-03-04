Умер известный актер Том Сайзмор

Голливудский актер Том Сайзмор, получивший признание после роли в фильме "Спасти рядового Райана", умер в пятницу. Ему был 61 год.

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Сайзмор скончался во сне в больнице Святого Иосифа в Бербанке, сообщил его менеджер Чарльз Лаго. Он отметил, что брат и сыновья-близнецы актера были рядом с ним.

Сайзмор потерял сознание в своем доме в Лос-Анджелесе после аневризмы головного мозга 18 февраля, и врачи так и не смогли его реанимировать, сообщает NBC News.

Актер наиболее известен по роли сержанта Майка Хорвата в фильме "Спасти рядового Райана", который вышел в 1998 году и получил пять премий "Оскар". Этот фильм принес Стивену Спилбергу награду за лучшую режиссуру. Сайзмор и его коллеги по фильму были номинированы актерским составом на премию Гильдии киноактеров за выдающуюся игру.