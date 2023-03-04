Звезда "Все везде и сразу" страдал из-за отсутсвия работы

Звезда фильма "Все везде и сразу" и триумфатор этого предоскаровского сезона Ку Хюи Куан пожаловался на потерю медицинской страховки из-за отсутствия работы, сообщает Variety.

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Актер рассказал, что сразу после завершения съемок в драме "Все везде и сразу" он страдал от безработицы.

Съемки картины проходили в январе 2020 года, но ее выход был перенесен на 2 года из-за пандемии коронавируса. Во время этого творческого перерыва Куана не звали на кастинги в новые проекты.

Отсутствие работы повлекло за собой потерю медицинской страховки, которая напрямую зависит от трудоустроенности артистов в Голливуде.

"Уже понимая, что я рискую потерять страховку, я позвонил своему агенту и умолял найти мне какую угодно работу, чтобы просто выполнить минимальные требования перед страховой. Но ничего не нашлось и в 2021-м я, конечно же, лишился страховки", — признался актер.

В отчаянии Куан даже позвонил продюсерам "Все везде и сразу" до премьеры фильма и уточнил, удалась ли ему его роль. Кинобоссы поинтересовались, чем вызван вопрос актера, и Куан ответил, что после съемок его больше никуда не зовут.