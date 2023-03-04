Идрис Эльба опроверг долгие слухи о съемках в бондиане

Актер Идрис Эльба опроверг долгие слухи о том, что может сыграть следующего Джеймса Бонда. Его цитирует Deadline.
По словам Эльбы, он не сыграет в бондиане и даже отверг предложение сняться в сцене с бокалом мартини в фильме «Лютер: Павшее солнце», поскольку это стало бы намеком для фанатов франшизы о специальном агенте. При этом он общается с продюсерами серии фильмов. «
За них говорить не буду, но скажу за себя: правды в слухах никогда не было. Это комплимент и честь для меня, но это неправда», — сказал он.