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1 час назад

Идрис Эльба опроверг долгие слухи о съемках в бондиане

Газета.Ru

Актер Идрис Эльба опроверг долгие слухи о том, что может сыграть следующего Джеймса Бонда. Его цитирует Deadline.

Идрис Эльба опроверг долгие слухи о съемках в бондиане
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Эльбы, он не сыграет в бондиане и даже отверг предложение сняться в сцене с бокалом мартини в фильме «Лютер: Павшее солнце», поскольку это стало бы намеком для фанатов франшизы о специальном агенте. При этом он общается с продюсерами серии фильмов. «

За них говорить не буду, но скажу за себя: правды в слухах никогда не было. Это комплимент и честь для меня, но это неправда», — сказал он.

Актеры,Идрис Эльба,Джеймс Бонд,
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