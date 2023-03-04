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2 часа назад

Звезда «Кухни» Богатырев рассказал о съемках в клипе Лорак

Слово и Дело

Актер Марк Богатырев снялся в клипе украинской певицы Ани Лорак на песню «Рядом, но не вместе». Звезда сериала «Кухня» поделилась с поклонниками подробностями участия в проекте. По словам Богатырева, он обменивался с певицей историями из личной жизни, чтобы подготовить друг друга к эмоциональным сценам.

Звезда «Кухни» Богатырев рассказал о съемках в клипе Лорак
Фото:  Слово и Дело Слово и Дело

«Мы с Ани много говорили во время съемок, делились историями личной жизни и через это выстраивали историю наших взаимоотношений в клипе. Надеюсь, вам понравится!» — отметил он в соцсети.

В клипе артисты сыграли влюбленных, которые демонстрируют образцовый пример поведения на красной дорожке. Однако в закулисье раскрываются их настоящие отношения: пара ссорится, а один из партнеров и вовсе страдает от абьюза.

Актеры,Кухня,Марк Богатырев,
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