Звезда «Кухни» Богатырев рассказал о съемках в клипе Лорак

Актер Марк Богатырев снялся в клипе украинской певицы Ани Лорак на песню «Рядом, но не вместе». Звезда сериала «Кухня» поделилась с поклонниками подробностями участия в проекте. По словам Богатырева, он обменивался с певицей историями из личной жизни, чтобы подготовить друг друга к эмоциональным сценам.