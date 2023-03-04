Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
2 часа назад

Дженна Ортега не моргает и не морщится даже от самой острой еды

Чемпионат.com

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу Hot Ones, в котором звёзды едят крылышки с самыми острыми соусами и приправами в мире.

Дженна Ортега не моргает и не морщится даже от самой острой еды
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Удивительно, но юная актриса совершенно спокойно переносит острую пищу. Во время интервью с ведущим, одновременно улепётывая крылышки, она не моргала, так же как не моргает её героиня Уэнсдей Аддамс. Она даже не морщилась.

Сегодня состоится церемония Kids' Choice Awards от Nickelodeon. Мероприятие посетит масса звёзд мирового уровня. Недавно стало известно, что среди гостей будут две важные фигуры в современном медиа — звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега и голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон.

Актеры,Скала,Дженна Ортега,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий