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2 часа назад

Звезда "Анатомии страсти" Исайя Вашингтон покидает кино из-за ненавистников

Мира Маркина

Исайя Вашингтон, известный по роли в сериале "Анатомия страсти", объявил, что завершает актерскую карьеру. Цитаты из его обращения к поклонникам приводит Independent.

Звезда "Анатомии страсти" покидает кино из-за ненавистников
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

59-летний актер, сыгравший доктора Престона Берка в трех первых сезонах медицинского сериала, объяснил, что уход связан с репликами хейтеров. Ненавистники активно высказывались против него, допускали гомофобные шутки.

Вашингтон говорит, что покидает кино без тяжести на душе. По его словам, "хейтеры, провокаторы и полезные идиоты победили". Актер отметил, что больше не интересуется "цветной идеей", политика и шутки. Будучи сторонником республиканской партии, он заявил, что будет ездить по США, "пока они не скатятся в социализм, а после в коммунизм".

Ведущая Ольга Орлова поставила на место обвиняющих ее во лжи хейтеров

Ранее на выпады хейтеров ответила Селена Гомес.

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