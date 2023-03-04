Звезда "Анатомии страсти" покидает кино из-за ненавистников

Исайя Вашингтон, известный по роли в сериале "Анатомия страсти", объявил, что завершает актерскую карьеру. Цитаты из его обращения к поклонникам приводит Independent.
59-летний актер, сыгравший доктора Престона Берка в трех первых сезонах медицинского сериала, объяснил, что уход связан с репликами хейтеров. Ненавистники активно высказывались против него, допускали гомофобные шутки.
Вашингтон говорит, что покидает кино без тяжести на душе. По его словам, "хейтеры, провокаторы и полезные идиоты победили". Актер отметил, что больше не интересуется "цветной идеей", политика и шутки. Будучи сторонником республиканской партии, он заявил, что будет ездить по США, "пока они не скатятся в социализм, а после в коммунизм".