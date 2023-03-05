Дженнифер Энистон призналась, что друзья прозвали ее доктором

Американская актриса Дженнифер Энистон в интервью Daily USA сообщила, что друзья нередко обращаются к ней из-за проблем со здоровьем и называют ее «доктор Энистон».

Энистон отметила, что начала этим вопросом интересоваться из-за проблем со здоровьем у родителей. Она призналась, что мать и отец, которых уже нет в живых, не были образцом поведения в этих вопросах. Актриса добавила, что ее отец дожил до 89 лет только из-за «упрямых греческих генов».