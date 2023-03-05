Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
24 минуты назад

Актриса Дженнифер Энистон призналась, что друзья прозвали ее доктором

Мир24

Американская актриса Дженнифер Энистон в интервью Daily USA сообщила, что друзья нередко обращаются к ней из-за проблем со здоровьем и называют ее «доктор Энистон».

Дженнифер Энистон призналась, что друзья прозвали ее доктором
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я всегда в курсе новейших технологий и думаю, как мы можем улучшить наше здоровье любыми возможными способами», – заявила артистка.

Энистон отметила, что начала этим вопросом интересоваться из-за проблем со здоровьем у родителей. Она призналась, что мать и отец, которых уже нет в живых, не были образцом поведения в этих вопросах. Актриса добавила, что ее отец дожил до 89 лет только из-за «упрямых греческих генов».

Актеры,Дженнифер Энистон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий