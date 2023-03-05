Какие режиссеры продвигали жен на главные роли в кино

Кинематографисты нередко задействуют родственников для работы над фильмом. Иногда такой блат помогает художественным произведениям. О таких случаях рассказало РИА Новости.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Чаще всего тем самым «родственником» оказываются супруги режиссеров. Традиция снимать любимых женщин на главных ролях пошла еще с середины прошлого века.

Одним из ярких примеров «блата» советской эпохи является пара Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Режиссер и актриса вместе создали картины «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Везде Вера исполнила только ведущие роли, а благодаря участию в «Москве» получила всесоюзную славу.

Не исключением стала и Инна Чурикова. Ее популярность настигла после съемок в картине «Начало» Глеба Панфилова. Актриса и режиссера поженились во время работы над фильмом. Впоследствии звезда кино регулярно появлялась в работах Панфилова.