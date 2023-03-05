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1 час назад

Прославились по блату: какие режиссеры продвигали жен на главные роли в кино

Слово и Дело

Кинематографисты нередко задействуют родственников для работы над фильмом. Иногда такой блат помогает художественным произведениям. О таких случаях рассказало РИА Новости.

Какие режиссеры продвигали жен на главные роли в кино
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Чаще всего тем самым «родственником» оказываются супруги режиссеров. Традиция снимать любимых женщин на главных ролях пошла еще с середины прошлого века.

Одним из ярких примеров «блата» советской эпохи является пара Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Режиссер и актриса вместе создали картины «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Везде Вера исполнила только ведущие роли, а благодаря участию в «Москве» получила всесоюзную славу.

Не исключением стала и Инна Чурикова. Ее популярность настигла после съемок в картине «Начало» Глеба Панфилова. Актриса и режиссера поженились во время работы над фильмом. Впоследствии звезда кино регулярно появлялась в работах Панфилова.

Яркая Любовь Орлова всегда была музой для супруга, режиссера Григория Александрова. Актриса постоянно снималась в его фильмах, а роль в «Веселых ребятах» превратила Любовь в настоящую звезду.

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