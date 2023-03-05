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38 минут назад

Наркотики, проблемы с законом и нищета: умер звезда фильма «Спасти рядового Райна»

Popcake.tv

Том Сайзмор — американский король эпизодов. Он запомнился зрителя по таким фильмам, как: «Перл-Харбор», «Прирождённые убийцы», «Схватка», «Рождённый четвёртого июля», конечно же, «Спасти рядового Райна» и другим широко известным картинам. К сожалению, на днях в сети появились сообщения о смерти актёра, которые вскоре подтвердил звёздный менеджер Чарльз Лаго.

Каким был конец звезды «Спасти рядового Райна»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Как оказалось, у Сайзмора давно были проблемы со здоровьем, спровоцированные его пагубными привычками. Известно, что Том боролся с зависимостью от запрещённых веществ и продолжительное время употреблял психотропные. 18 февраля аневризма головного мозга спровоцировала у актёра инсульт, после чего Сайзмор был доставлен в больницу Святого Иосифа в Бербанке (штат Калифорния, США), в которой скончался спустя две недели, не приходя в сознание. До последней минуты жизни рядом с артистом находились его родной младший брат Пол, а также двое сыновей — 17-летние близнецы Джаггер и Джейден Сайзмор. На момент смерти актёру был 61 год.

К слову о зависимостях и пристрастиях Тома. Несколько лет назад его пагубные привычки вынудили артиста продать дом и какое-то время вести практически бездомный образ жизни. Почти два года Сайзмор существовал без света и даже канализации. Также публичными скандалами оборачивалась и личная жизнь актёра. Наркотики и алкоголь превращали Сайзмора в тирана, который унижал, оскорблял и даже избивал своих возлюбленных. В 1997, 2003 и 2006 годах Том попадал в прессу под громкими заголовками с обвинениями в домашнем насилии, за которое в 2003 получил шесть месяцев тюрьмы.

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