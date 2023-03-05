Каким был конец звезды «Спасти рядового Райна»

Том Сайзмор — американский король эпизодов. Он запомнился зрителя по таким фильмам, как: «Перл-Харбор», «Прирождённые убийцы», «Схватка», «Рождённый четвёртого июля», конечно же, «Спасти рядового Райна» и другим широко известным картинам. К сожалению, на днях в сети появились сообщения о смерти актёра, которые вскоре подтвердил звёздный менеджер Чарльз Лаго.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Как оказалось, у Сайзмора давно были проблемы со здоровьем, спровоцированные его пагубными привычками. Известно, что Том боролся с зависимостью от запрещённых веществ и продолжительное время употреблял психотропные. 18 февраля аневризма головного мозга спровоцировала у актёра инсульт, после чего Сайзмор был доставлен в больницу Святого Иосифа в Бербанке (штат Калифорния, США), в которой скончался спустя две недели, не приходя в сознание. До последней минуты жизни рядом с артистом находились его родной младший брат Пол, а также двое сыновей — 17-летние близнецы Джаггер и Джейден Сайзмор. На момент смерти актёру был 61 год.