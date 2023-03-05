Мадянов прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем

Актер Роман Мадянов прокомментировал новости о проблемах со здоровьем. Резко полысевший артист заверил, что с ним все в порядке.

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Мадянов успокоил распереживавшихся фанатов, сообщив, что сменил имидж не из-за проблем со здоровьем. По его словам, сбрить волосы пришлось из-за работы. У актера появился интересный проект, название которого он держит в секрете.

«Тайна не моя, пока не могу раскрывать всех деталей. Приходится идти на определенные жертвы», — заинтриговал 60-летний артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.