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1 час назад

Актер Мадянов прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем

Слово и Дело

Актер Роман Мадянов прокомментировал новости о проблемах со здоровьем. Резко полысевший артист заверил, что с ним все в порядке.

Мадянов прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Мадянов успокоил распереживавшихся фанатов, сообщив, что сменил имидж не из-за проблем со здоровьем. По его словам, сбрить волосы пришлось из-за работы. У актера появился интересный проект, название которого он держит в секрете.

«Тайна не моя, пока не могу раскрывать всех деталей. Приходится идти на определенные жертвы», — заинтриговал 60-летний артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Вместе с этим Мадянов признался, что счастлив, что ему не пришлось худеть. По словам актера, за годы работы он насмотрелся на изнуряющих себя голодом молодых артисток, которые падали в обморок прямо на сцене.

Актеры,Роман Мадянов,
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