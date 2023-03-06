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17 минут назад

Актер Киану Ривз рассказал, что он забрал со съемок "Матрицы"

Мария Иглина

Актер Киану Ривз отвечал на вопросы пользователей Reddit и рассказал, что он забрал со съемок "Матрицы" и "Джона Уика".

Киану Ривз рассказал, что он забрал со съемок "Матрицы"
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Звезда заявил, что со съемок фильма "Джон Уик" он забрал часы и обручальное кольцо, а со съемок "47 ронинов" – меч. Кроме этого, сестры Вачовски подарили ему красную таблетку из "Матрицы".

Киану Ривз рассказал о подготовке к экшн-сценам в "Джоне Уике 4"

Ривз также заявил, что хотел бы сыграть роль Росомахи, сняться у Дэвида Финчера и принять участие в мюзикле. А своим самым любимым воспоминанием актер назвал работу с Патриком Суэйзи в фильме "На гребне волны".

Ранее стало известно, что Фрейзер может вернуться в киновселенную DC.

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