Киану Ривз рассказал, что он забрал со съемок "Матрицы"

Актер Киану Ривз отвечал на вопросы пользователей Reddit и рассказал, что он забрал со съемок "Матрицы" и "Джона Уика".

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Звезда заявил, что со съемок фильма "Джон Уик" он забрал часы и обручальное кольцо, а со съемок "47 ронинов" – меч. Кроме этого, сестры Вачовски подарили ему красную таблетку из "Матрицы".

Ривз также заявил, что хотел бы сыграть роль Росомахи, сняться у Дэвида Финчера и принять участие в мюзикле. А своим самым любимым воспоминанием актер назвал работу с Патриком Суэйзи в фильме "На гребне волны".