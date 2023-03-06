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1 час назад

Известный индийский актер Амитабх Баччан получил травму на съемках фильма

Вечерняя Москва

Один из самых известных индийских актеров, которого называют патриархом Болливуда, 80-летний Амитабх Баччан получил травму во время съемок нового фильма. Об этом стало известно в понедельник, 6 марта.

Известный индийский актер получил травму на съемках фильма
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В Хайдарабаде на съемках фильма «Project K», во время динамичной съемки я получил травму. Сломан реберный хрящ и произошел разрыв мышц правой грудной клетки. Съемка отменена, — написал актер в своем блоге.

Он не рассказал об обстоятельствах, при которых получил травму.

По некоторым данным, это могло произойти во время эпизода, связанного со стрельбой, передает ТАСС.

22 октября произошел трагический инцидент с участием американского актера Алека Болдуина. Он в ходе стрельбы из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, ранил в ключицу режиссера вестерна «Ржавчина» и женщину-оператора. Последняя получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу. Врачи не смогли ее спасти.

В феврале 2022 года актер вернулся к работе в кино впервые после случившегося. Позже актер подал в суд на продюсеров фильма «Ржавчина». Известно, что он сделал это после того, как семья погибшей подала в суд на него.

В своем иске Болдуин отметил, что не собирается нести ответственность за случившееся и требует возместить убытки. В апреле прошлого года адвокат Болдуина заявил, что актера оправдали по делу о стрельбе на съемках.

Актеры,Амитабх Баччан,Алек Болдуин,
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