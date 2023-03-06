Из летчиков в актеры: как Бурунов оказался в мире кино

Сергей Бурунов давно покоряет сцену, однако такая бешеная популярность, которая есть у него теперь, пришла не сразу. Как вовсе не сразу Сергей понял, что хочет быть артистом.

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Родился Бурунов в Москве в семье электромеханика и медсестры. Тот факт, что жил он неподалеку от аэропорта Домодедово, многое определил в его дальнейшей жизни. С самого детства Сергей мечтал стать летчиком.

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Уже в старших классах будущий актер начал посещать аэроклуб. Там он даже сумел получить карточку пилота-любителя. Продолжая двигаться к своей цели Бурунов к 16 годам окончил курсы летной эксплуатации по учебно-тренировочному самолету Як-52. После школы он поступил в военное училище на специальность летчик-инженер.

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Однако примерно в то же время в жизни Сергея появился КВН. И тут возник спор двух увлечений: небо или сцена. Бурунов пытался совмещать все эти процессы, однако для воинского учебного заведения необходима была строгая дисциплина, а из-за концертов студент Бурунов зачастую пропускал лекции.

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Отчисление недолго мучило артиста – он твердо решил воспользоваться моментом и попробовать свои силы в театральном институте. Как это часто бывает, с первой попытки поступить не удалось. Сергей не стал терять времени и поступил в цирковое училище. Но мечту о Щукинском театральном не оставил и все же стал его студентом после зачисления в платную группу.

Большинство ролей актера в начале его творческой карьеры были эпизодическими и мало кому запоминались, а Сергею хотелось большего. После 4 лет службы в Московском академическом театре сатиры под руководством Александра Ширвиндта, Бурунов уволился, так и не получив главной роли.

Широкую известность и безоговорочную любовь зрителей Бурунову принесла роль в сериале «Полицейский с Рублевки». Затем были очень успешные съемки в комедийном сериале «Ивановы-Ивановы» и в «Мылодраме». В каждой из этих картин Бурунов прекрасен своей искрометной игрой и редко кого оставляет равнодушным.

Помимо этого, актер активно занимается озвучкой зарубежных фильмов и именно его голосом на русском языке говорят с экранов Джонни Депп и Леонардо ДиКаприо. Благодаря его способностям прекрасно перевоплощаться, его часто просят принять участие в различных телевизионных шоу.

Сергей кажется с экранов очень открытым, жизнерадостным и простым человеком, однако если посмотреть на него в некоторых интервью, становится ясно, что его образ в кино и характер в жизни сильно различаются.

Сергей, как известно из его рассказов, был очень близок с матерью, которую потерял в 2010 году. Это событие ударило по нему слишком сильно. Хоть он и никогда не был слишком публичным, сейчас про его личную жизнь мало кому удастся что-либо узнать, а все свободное от проектов время он старается проводить рядом со своим отцом.