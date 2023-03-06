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2 часа назад

Белла Рэмси рассказала о переживаниях Элли в новом эпизоде

Игромания.руиещё 1

Белла Рэмси, исполняющая роль Элли в The Last of Us, рассказала о драматичных изменениях своей героини в новом эпизоде шоу.

Белла Рэмси рассказала о переживаниях Элли в новом эпизоде
Фото: Игромания.руИгромания.ру

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В восьмой серии Элли вынуждена помогать раненному Джоэлю (Педро Паскаль), а путь героини приводит её к ещё одной группе выживших, которую возглавляет Дэвид (Скотт Шеперд). Персонаж создал своеобразный культ, участники которого не просто убивают людей, но ещё и едят их.

А ещё Дэвид пытается вовлечь Элли в романтические отношения, несмотря на юный возраст героини — что приводит последнюю в ярость и ужас. Всё это, как и в оригинальной игре, превращается в открытую конфронтацию между ними, когда Элли сражается с Дэвидом в горящем ресторане, а затем убивает последнего.

Рэмси отметила, что в этом эпизоде что-то внутри Элли меняется — она и раньше сталкивалась с травмами, но события с Дэвидом стали для неё абсолютной неожиданностью, мрачной и страшной. При этом её пугают не только намерения самого Дэвида, но и жестокость внутри неё самой, об уровнях которой она не подозревала раньше.

В предыдущих эпизодах зрители видели проявления ярости Элли в разные моменты, но в этот раз гнев и страх достигли внутри неё новых высот. В свежей серии, кстати, появился и Трой Бэйкер, который играл Джоэля в оригинале.

До финала первого сезона остался лишь один эпизод, причём в заключительной серии сыграла и Эшли Джонсон. А ранее Педро Паскаль упомянул, что съёмки второго сезона могут начаться уже в этом году.

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