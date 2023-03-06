Ортега сыграет в фильме «Альба» по пьесе Федерико Гарсии Лорки

Дженна Ортега и Камила Мендес объединят усилия на съёмках новой драмы А24 «Альба». Это будет киноадаптация пьесы Федерико Гарсии Лорки «Дом Бернарды Альбы» (1945). Присоединится к актрисам Дэнни Рамирес, сыгравший лейтенанта Гарсиа в «Топ Ган: Мэверик» (2022). Пока неизвестно, какие роли исполнят актёры в грядущей картине. Но Ортеге, вероятно, достанется роль одной из дочерей Бернарды Альбы.

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Главная героиня пьесы - пожилая женщина, устанавливающая по традиции в семье 8-летний траур после смерти мужа. Однако желание матери входит в конфликт с намерениями пяти дочерей, которые из-за долгого периода уединения могут остаться незамужними. Напряжение в семействе возрастает, что приводит к открытому конфликту сторон.