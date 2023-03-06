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1 час назад

Дженна Ортега раскрыла секрет прически Уэнсдей

Cq.ru

Дженна Ортега на шоу Hot Ones рассказала новые детали закулисной кухни сериала «Уэнсдей». По ее словам, прическу главной героини создал Тим Бертон, автор сериала.

Дженна Ортега раскрыла секрет прически Уэнсдей
Фото: Cq.ruCq.ru

Даже в первый день съемок, когда они пытались определиться, как будет выглядеть моя прическа, мы опоздали на два часа. Бертон говорил: «Нет, ее косы неровные. Эта короче, а та длиннее».

По словам Ортеги, шоураннер также ответственен за ее знаменитую челку.

Ему не понравилась моя челка, поэтому он обратился к парикмахеру со словами: «Я могу сделать ее... вы ведь не против?».

Бертон не прогадал — образ Уэнсдей стал вирусным и создал вокруг себя огромную базу фанатов. Практически каждая известная модель сделала косплей на Аддамс. Из второго сезона «Уэнсдей» уберут ключевого героя 7 января сервис Netflix продлил «Уэнсдей» на второй сезон. У него пока нет даты выхода, но, вероятно, премьеру стоит ожидать не раньше 2024 года.

Актеры,Дженна Ортега,Тим Бертон,Netflix,
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