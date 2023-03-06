Дженна Ортега раскрыла секрет прически Уэнсдей

Даже в первый день съемок, когда они пытались определиться, как будет выглядеть моя прическа, мы опоздали на два часа. Бертон говорил: «Нет, ее косы неровные. Эта короче, а та длиннее».

Ему не понравилась моя челка, поэтому он обратился к парикмахеру со словами: «Я могу сделать ее... вы ведь не против?».

Бертон не прогадал — образ Уэнсдей стал вирусным и создал вокруг себя огромную базу фанатов. Практически каждая известная модель сделала косплей на Аддамс. Из второго сезона «Уэнсдей» уберут ключевого героя 7 января сервис Netflix продлил «Уэнсдей» на второй сезон. У него пока нет даты выхода, но, вероятно, премьеру стоит ожидать не раньше 2024 года.