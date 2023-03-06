Михалкова получила награду Кустурицы на фестивале «Дух огня»

Специальную награду президента международного кинофестиваля «Дух огня» режиссера Эмира Кустурицы вручили актрисе Анне Михалковой.
Не появившийся на закрытии из-за перелома режиссер написал письмо победительнице. Кинодеятель назвал ее разной и достоверной актрисой.
«Как настоящая актриса можешь быть трагичной, но не боишься быть смешной. Все жанры тебе удаются, ты воплощаешь все грани национального характера», — отметил он.
Михалкова не ожидала, что Кустурица решит наградить ее, поскольку даже не знала о том, знает ли ее режиссер. Она иронично отметила, что теперь ей придется поехать в больницу и навестить его.
Напомним, что Кустурица не смог присутствовать на церемонии закрытия фестиваля, поскольку ему пришлось повторно оперироваться из-за сложной травмы.