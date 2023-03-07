Умерла актриса Ивана Глужкова

6 марта в Брно скончалась Ивана Глужкова, чехословацкая и чешская моравская актриса кино, театра и ТВ, лауреат ряда премий.

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О кончине артистки на 63-м году жизни сообщили в пресс-службе Divadlo Husa na právázku, театра, в котором она служила большую часть сценической карьеры. Причина не названа.

Глужкова родилась 6 июня 1960 года в Вальтице. У нее есть сестра-близнец Гана. Отец их был большим театралом. Сестры посещали кружок пения, танцев и актерского мастерства при Народной школы искусств, после поступили на музыкально-драматическое отделение Брненской консерватории.