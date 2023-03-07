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2 часа назад

Умерла актриса Ивана Глужкова

Российская Газетаиещё 1

6 марта в Брно скончалась Ивана Глужкова, чехословацкая и чешская моравская актриса кино, театра и ТВ, лауреат ряда премий.

Умерла актриса Ивана Глужкова
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

О кончине артистки на 63-м году жизни сообщили в пресс-службе Divadlo Husa na právázku, театра, в котором она служила большую часть сценической карьеры. Причина не названа.

Глужкова родилась 6 июня 1960 года в Вальтице. У нее есть сестра-близнец Гана. Отец их был большим театралом. Сестры посещали кружок пения, танцев и актерского мастерства при Народной школы искусств, после поступили на музыкально-драматическое отделение Брненской консерватории.

Сниматься начала в 80-х: "Лабиринт", "Скука в Брно", "Доктор Мартин", "Последнее дело", другие. Активно работала на радио.

Актеры,Лабиринт,
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