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2 часа назад

Хью Джекман потребляет 8 тыс. калорий в день для Росомахи в «Дэдпуле 3»

Чемпионат.com

Хью Джекман продолжает активно готовиться к роли Росомахи в третьей части «Дэдпула». Актёр поделился не только своими силовыми упражнениями, но и рассказал, чем питается, чтобы набрать нужную форму.

Хью Джекман потребляет 8 тыс. калорий в день для Росомахи
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Джекман выложил пару фотографий, на которых можно увидеть пищу и количество калорий, потребляемых актёром. Издание Variety всё подсчитало и пришло к выводу, что каждый день Джекман получат по 8 тыс. калорий. Блюда Джекмана включают в себя чёрного окуня (2 тыс. калорий), лосося по-патагонски (2,1 тыс. калорий), два куриных бургера (около 2 тыс. калорий) и два филе на травяном корме (2 тыс. калорий).

Режиссёром «Дэдпула 3» выступит Шон Леви. Кто ещё сыграет в ленте, помимо Джекмана и Райана Рейнольдса, неизвестно. Также неизвестны и детали сюжета.

Фильм выйдет в прокат 8 ноября 2024 года.

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