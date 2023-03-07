Джекман показал ежедневный рацион в рамках подготовки к роли Росомахи

54-летний актёр сейчас пытается нарастить мускулы для участия в кинокомиксе «Дедпул 3».

Фото: Inc-News Inc-News

Хью Джекман погрузился с головой в подготовку к роли Росомахи. В соцсетях актёр поделился фотографией ежедневного плана питания в процессе накопления мышечной массы перед съёмками третьей части «Дедпула». В ней он воспроизведёт роль супергероя-мутанта с железными когтями. Новый фильм впервые объединит Дедпула и Росомаху в киновселенной Marvel.

«Накачиваюсь. Один день из жизни», - подписал Джекман пост, свидетельствующий о его шестиразовом питании. «Спасибо, шеф Марио, за помощь в том, чтобы оставаться здоровым и сытым в то время как… Становясь. Росомахой. Снова».