Верещагин: Ради победы в телешоу приходилось обманывать

Второй сезон сериала «Омар в большом городе» вышел в онлайн-кинотеатре KION. Роль таксиста Олега — соседа главного героя Омара, приехавшего в Москву из Дагестана в поисках счастья, — исполнил Олег Верещагин. «Вечерняя Москва» пообщалась с актером.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Олег, в чем уникальность проекта?

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— В центре сюжета — два абсолютно разных героя, которым в силу обстоятельств приходится жить вместе. В первом сезоне главный герой влюбился. И эта линия сюжета получит развитие. Все закончится красиво. Мы старались делать сериал без пошлости, грязи. Порядочные ребята попадают в глупые ситуации в силу своего невежества, недостатка жизненного опыта.

— Хотели бы в жизни такого соседа, как Омар?

— Конечно. И думаю, у нас примерно так же складывались бы отношения. Каждый артист привносит немного себя в своего героя. Когда я был студентом, жил в общежитии. Сосед по комнате иначе смотрел на жизнь. Но это не помешало нам весело провести пять лет! Что касается Омара, экранного и настоящего (роль исполнил шоумен Омар Алибутаев. — «ВМ»), у него есть важные для меня черты. Он честный человек, надежный друг.

— Были ситуации за кадром смешнее, чем в кадре?

— Знаете, я никогда прежде не был в Дагестане, в Дербенте, где снимали финал. Поразила красота природы: горы, море. И люди — добрые, открытые. Выхожу из гостиницы, на улице стоят ребята молодые, подходят сфотографироваться. И спрашивают: «Вы не Омара ищете? А он вон в том кафе». Все обо всех все знают. Сядь на лавочку, поговори с кем-то — и ты уже в курсе всех новостей. В 2012 году вы переехали в Москву из Перми.

— В чем главная сложность в покорении столицы?

— Это как поступать в институт при конкурсе «тысяча человек на место». Сюда стремятся ради самореализации, заработка. Конкуренция высока, и люди встречаются разные. Кто-то способен на подлые поступки.

Главное — не совершать их самому и не болеть звездной болезнью. Я стараюсь всегда быть тем, кем был 20–30 лет назад. И соображать здесь надо быстро. Бывает, то, что ты на завтра отложил, завтра уже неактуально. Сложности неизбежны. Привыкаешь к месту, понимаешь, как все устроено, и становишься частью этого.

— Не могу не спросить про реалити-шоу «Звезды в Африке». Вы там были главным злодеем… Злодеем?

— Ого! Надеюсь, это слово в кавычках!

— Ну, самым упорным участником — точно! Это качество у вас врожденное или приобретенное?

— Сложно сказать. Это был мой первый опыт участия в реалити. Приехав впервые в Африку, на второй сезон, я понял, что это особый микромир, где нужно как можно дольше продержаться, если я хочу выиграть. А я всегда ставлю такую цель. Да, меня называли злодеем. Но есть отличие: я никогда не обманывал сокомандников. Соперников — да, но и у них ведь было такое право.

— Вы победили во втором сезоне. А в третьем как смогли с поражением смириться?

— Сначала было неприятно. Потом подсчитал: за два сезона я выиграл девять из десяти испытаний на вылет. По-моему, неплохо! И в целом третий сезон больше понравился. Интересные тактические ходы, люди эрудированные. Мы играли в игру — кто кого передавит эмоционально.

— Это как?

— Каждый «заходит» со своей психологией, своими плюсами и минусами. И задача — понять, что это за минусы и как на них играть. Вот за ужином кто-то рассказал историю из детства, которая повлияла на него. Все — я об этом знаю. И буду давить на это, если понадобится.

— Режиссер Сарик Андреасян как-то сказал, что Comedy Club «победил» КВН, ведь выходит гораздо чаще. Как думаете, эти форматы конкурируют?

— Нет, они разные. И в плане подачи юмора, и в плане цензуры. На КВН ее больше, но она сложилась сама. Люди понимают: если ты можешь кого-то обидеть, зачем шутить на эту тему? Есть сотни других! И чем всегда нравился КВН: иной раз ты не мог со сцены прямо сказать какое-то слово, но мог завуалированно. И если все поняли, засмеялись.

— Не бывает такого, что вам говорят: про это не шути?

— Нет. Я никогда не шучу на темы религии, физических особенностей людей. Самоцензура складывается с опытом. Молодые могут на фестивале КВН, где первый тур на видео не снимают, со сцены выругаться. Но с тем, чтобы звонили: «Это уберите», — не сталкивался. Мы старались не материться в публичном пространстве. Иначе во что это превратится? Хочется чего-то чистого и светлого.

— Внутренняя культура должна быть?

— Конечно. У меня был такой шок однажды! До своих кавээновских времен не бывал за границей, даже моря не видел до 18 лет. И вот мы поехали с командой на Кипр выступать. Взяли с товарищем Колей Наумовым напрокат машину с правым рулем. И я гонял первые полчаса как сумасшедший! У них почти нет на дорогах полиции, камер. А тут я — прилетел в спортивном костюме и давай всех обгонять! Стыдно стало. Понял, что выгляжу как дурак.

Знаете, если каждый будет стараться вести себя хорошо, то рано или поздно все будут. Хочешь, чтобы тебя мир запомнил тем, что ты матерился, показывал свои интимные места в интернете? Это твой выбор. Я не хочу, чтобы мои дети это видели. Вот сериал наш — пример того, как можно делать хороший контент без мата, без шуток ниже пояса. После первого сезона мы получили приз как лучший веб-сериал 2019 года. Его смотрели разные люди, и всем он понравился. И я рад быть частью этой истории.

СЮЖЕТ

Родители пытались женить молодого человека Омара из дагестанского села Новолакское на девушке из хорошей семьи. Но тот, чтобы избежать свадьбы, придумал, что работает в «Газпроме», и уехал в Москву. На вокзале Омар познакомился с таксистом Олегом — с этого и начались его приключения в столице.

ДОСЬЕ

Актер, телеведущий Олег Верещагин родился 16 октября 1982 года в городе Чусовой. Высшее образование получил в пермском филиале Московской школы экономики. В 2001–2005 годах играл в команде КВН «Парма». Позже выступал в проектах Comedy Club, Comedy Woman. С 2009 года активно снимается в кино и сериалах. В 2023 году стал ведущим шоу «Хочу перемен» на ТНТ.

Коротко о главном

— Вы с женой Александрой вместе больше 20 лет, 15 лет в браке. Что помогает сохранять интерес друг к другу?

— Мы команда. Нам интересно друг с другом. Я больше всего ей доверяю, она — мне. Важно не обижать человека, каждый день делать для него что-то хорошее. Чтобы как минимум ты не был причиной плохого настроения. Поддерживать в сложные моменты. Я испытываю до сих пор прекрасные ощущения, когда жену обнимаю. Стараюсь чаще радовать близких. У меня три девочки: жена и дочки. Мне нужно быть примером мужского поведения для них.

— А какая у вас цель сейчас в карьере?

— Прям уж цель я вам так не расскажу, но проектов много разных. Для одной передачи сейчас снимаем восемь серий. И Первый канал пригласил в серьезный проект. Еще играю в антрепризах, мне это очень нравится.

Одна пьеса смешная, «Подыскиваю жену, недорого» — по сюжету богатый парень другом устраивает проверку для возможных невест. А другой спектакль — по рассказу О. Генри про двух аферистов.

— Вы снялись в картине «Самоирония судьбы». Зрители не очень любят, когда переснимают всеми любимое кино. Как решились участвовать?

— Там участвовало много моих давних друзей, включая сценаристов. И на телеканале ТНТ работал много лет. Поэтому я с радостью согласился. Зрители не восприняли, может, так, как рассчитывали создатели.

Кто-то говорит: «Зачем переснимать старое? Пора идти в ногу со временем». Но что конкретно вы предлагаете взамен? Ну, согласен: когда берешься за классику, выше вероятность что-то испортить, чем если создаешь свою историю. Но мне лично очень понравился этот проект.

— Спокойно реагируете на критику?