Почему Лифанов так и остался заложником образа спецназовца

«Заслуженный киллер России» – такое прозвище Игорь Лифанов получил в прессе неслучайно. Его карьера на экране началась с перевоплощений в отъявленных бандитов и криминальных авторитетов. Позже к ним добавились роли сильных и волевых борцов за справедливость. Несмотря на брутальную внешность, звезде боевиков превосходно удаются и комедийные персонажи, и даже лирические герои. Как бывший подводник оказался в кино и почему такой разноплановый артист в итоге стал заложником образа спецназовца? Об этом – в материале MIR24.TV.

Фото: Мир24 Мир24

Крутые, принципиальные, волевые – «настоящие мужики» в исполнении Лифанова смотрятся в кадре невероятно убедительно. Один из таких персонажей – честный и беспощадный к криминалу капитан милиции Александр Диченко, получивший прозвище «Дикий». Однажды он превышает должностные полномочия и в одиночку уничтожает целую банду. За это отчаянного блюстителя порядка отправляют работать в провинцию. Однако маленький город – вовсе не значит отсутствие криминала…

Видео дня

Понаблюдать за тем, как герой Лифанова виртуозно охотится на преступников, можно с 13 марта на телеканале «МИР». Смотрите т/с «Дикий» с понедельника по четверг в 22:10.

Зрелищный многосерийный боевик вышел на российском телевидении в 2009 году и принес исполнителю главной роли большую известность. Проект получил такой массовый отклик у зрителей, что впоследствии по нему было выпущено еще несколько сиквелов. Удивительно, но за много лет до этого Игорь, будучи сам непростым подростком, даже представить не мог, что борьба с преступным миром на экране станет его профессией.

Армейский опыт

В своих интервью актер не раз упоминал, что рос настоящим хулиганом и даже имел привод в милицию. В детстве его воспитанием в основном занимались бабушка и дедушка, но в подростковом возрасте справляться с мальчиком становилось все сложнее. По признанию самого артиста, он связывался с плохими компаниями, часто дебоширил и дрался. Неизвестно, что стало бы с парнем, если бы не первая любовь.

Одноклассница, покорившая сердце юного сорванца, обожала сцену и мечтала стать актрисой. Следуя ее примеру, Игорь попал в местный Народный театр Николая Троянова. На этих подмостках он сыграл свои первые роли и всерьез задумался об актерской профессии. Правда, поступить в театральный институт после окончания школы у него не получилось. Пришлось идти в армию.

Кстати, служить Лифанову довелось в морфлоте на Дальнем Востоке. И хотя об этом периоде у него остались не самые приятные воспоминания, полученные там навыки позже сыграли артисту на руку. «Это были самые худшие годы в моей жизни, – рассказывал он. – С другой стороны, я приобрел ценные знания, которые помогают мне сейчас вживаться в роли».

Действительно, кого только ни пришлось впоследствии играть в кино бывшему подводнику: солдата, командира спецназа, майора, капитана МУРа, полковника, подполковника, сотрудника МЧС и даже егеря.

Тяга к комедии

Несмотря на неудачный опыт поступления в театральное училище, мечты о сцене не отпускали Лифанова. После нескольких провальных попыток устроиться в столичных вузах он уехал в Ленинград, где будущей знаменитости наконец улыбнулась удача. Игорь Романович стал студентом Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Здесь во время учебы он познакомился с Дмитрием Нагиевым, с которым сохранил дружеские отношения даже после выпуска.

Вместе актеры на протяжении вот уже более 20-ти лет играют в постановке «Кыся». Именно этот спектакль прославил Лифанова как театрального и комедийного актера. Сам артист отмечает, что именно комедийные проекты приносят ему ощущение полного счастья. Только там он может позволить себе спокойно «подурачиться» и «оттянуться» по полной.

Тем не менее зрителям привычнее видеть любимого артиста в криминальных драмах и боевиках. Свою первую роль в кино Игорь Лифанов исполнил в фильме «Меченые» – ему досталась эпизодическая роль подпольщика. После этого он снялся в культовой картине Алексея Балабанова «Брат», в которой сыграл «бандита на кухне».

Из «бандитов» в «спецназовцы»

Первая узнаваемость пришла к актеру после выхода сериала «Улицы разбитых фонарей». Постепенно фильмография Лифанова пополнилась злодеями, маньяками, гангстерами, психопатами, головорезами и другими популярными для 90-х годов персонажами. Он снялся в таких хитах, как «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и «Убойная сила».

Благодаря хорошей физической форме и маскулинным чертам лица артисту легко давались криминальные образы. Вот только такая слава его совсем не радовала. По словам Игоря, нередко прохожие, узнававшие звезду на улицах, настораживались и обходили стороной – настолько крепко «прилипло» к Лифанову злодейское кредо.

Ситуацию исправила череда ролей в популярных патриотических фильмах. Ленты «Спецназ», «Русский спецназ», «Егерь», «Прорыв», «Отряд» и «Дикий» помогли актеру выйти из амплуа бандита и попасть в ряды «хороших парней».

На протяжении всей своей актерской карьеры Лифанов то и дело пробует себя в разных ипостасях: снимается в комедиях и драмах, озвучивает фильмы и даже участвует в съемках музыкальных клипов. Однако солидное портфолио артиста по-прежнему продолжает пополняться отечественными экшенами и остросюжетными сериалами, в которых он чаще всего предстает в образах бравых «русских мужиков», способных в одиночку справиться с любыми преградами.

Впрочем, к такому раскладу Игорь Лифанов уже давно привык и теперь относится к этому по-философски.

«К сожалению, артист не выбирает себе роли. Оттягиваюсь в театре – у меня там комедийные образы. Иногда я отказываюсь от очередного какого-то боевика. Ну отказался. Третий раз отказался. Десятый. А потом сидеть десять лет без работы? Это бред», – рассуждает артист.

Жизнь – не кино

Благодаря постоянному участию в съемках «лихих» картин, Лифанову удалось освоить экстремальное вождение. Известно, что во многих сценах погонь он снимается без участия каскадеров. Однажды излишняя самоуверенность за рулем едва не стоила знаменитости жизни. Актер решил покататься на своем «Лексусе» по замерзшему Финскому заливу. По его словам, в этом месте многие учатся ездить, тормозить и «выписывать повороты». Несмотря на богатый водительский опыт, артист слишком увлекся, отъехав дальше, чем это было нужно. Лед под автомобилем проломился, и машина едва не затонула, застряв на мелководье.